El mensaje del Papa en la cárcel de Devoto: droga, “el falso poder del dinero fácil”, impunidad y corrupción

En su último día en la Argentina, el papa León XV pronunció este miércoles un fuerte mensaje en el Complejo Penitenciario Federal de Devoto, adonde quedan 74 detenidos a la espera de que los trasladen al penal de Marcos Paz.

"La sociedad muchas veces presenta todo lo que es un límite —la incapacidad, la enfermedad, la ancianidad y el sufrimiento— como un defecto que hay que corregir, presentándonos un abanico de posibilidades en las que, de algún modo, seríamos presuntamente 'inmortales'”", sostuvo.

Enseguida, acotó: "Esto lo podemos constatar, por ejemplo, en algunas realidades negativas que no nos son ajenas, como en la sensación de omnipotencia que provoca la droga , en el falso poder que viene del dinero fácil , en la cobarde seguridad que otorga el ejercer la violencia sobre los más débiles , en la impunidad que es fruto de la corrupción" .

Además, señaló que "el paso por esta institución puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, haciendo las paces con Dios y reincorporándose sin temor en el seno de sus familias y de la sociedad. Porque la experiencia del límite, «cuando se acoge en la verdad, no empobrece al ser humano, sino que lo abre al reconocimiento del rostro de Dios y del otro»".

El Papa remarcó: "Sé que este lugar, tanto en su estructura como en su organización, nos revela la dureza del límite: el hecho de no poder salir libremente, de no poder abrazar cada día a sus hijos e incluso de sufrir otro tipo de privaciones. Imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en aquellos a quienes hayan podido lastimar".

"Sé de sus desilusiones por no haber encontrado una mano amiga que haya confiado en ustedes, que los haya ayudado a levantarse y a seguir adelante en el momento oportuno. Y parecería que todo eso es una herida abierta imposible de sanar", expresó.

Y exhortó: "Los aliento a afianzarse en la fe y a anclarse en la esperanza cristiana para poder afrontar los múltiples retos que se les presentan cada día; para que este ambiente pueda ser más humano, respetuoso, y favorezca realmente la recuperación y reinserción de las personas en la comunidad".

Aunque desde que se comunicó el cronograma de la gira del Papa por la Argentina se informó que la visita a la cárcel de Devoto iba a ser privada, fieles y vecinos del barrio no quisieron perderse la oportunidad de acercarse para tener la oportunidad de ver de cerca a León XIV.

Este miércoles ya desde temprano, había mucha emoción entre quienes vieron pasar al Papa en el ingreso al penal. " Vi toda la misa en Palermo, toqué la televisión y le pedí: dejame verte . Y lo vi, saludó. Estoy muy emocionada, tuve un año muy difícil, falleció mi marido, mi nieto con cáncer y esto es un milagro al alma. El Papa nos pidió a los mayores que salgamos y salí", dijo María Cristina, de 62 años, en Tinogasta y Quevedo.

Los alrededores del penal están movilizados por la visita. Venden remeras por 5.000 pesos y banderas del Papa por $ 3.000. Cada vez más personas rodean la calle Tinogasta.

Silvia, 73 años, es vecina del barrio y también siguió toda la transmisión por televisión: "Estoy muy emocionada de que el Papa venga a Devoto. Francisco no pudo y nunca me imaginé vivir esta emoción. El Papa nos trajo la mudanza y el regalo de su visita ".

Cristina es familiar de una persona detenida en el Servicio Penitenciario Bonaerense y miembro de ACiFaD, una organización integrada por mujeres familiares de personas detenidas: "Que el Papa haya elegido visitar una cárcel es un abrazo para nosotros. Es una decisión muy linda que nos tocó del corazón a todo. Somos una parte de la sociedad discriminada ", afirmó.

Ya dentro del penal, donde quedan sólo 74 presos tras el traslado de la casi totalidad de los internos a Marcos Paz, el Papa escuchó el testimonio de uno de ellos en el acto que se organizó en un gimnasio.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín