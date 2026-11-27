El intendente de Florianópolis , Topázio Neto, invitó nuevamente a los argentinos a pasar la temporada de verano en esa ciudad y afirmó que el fenómeno de El Niño no afectará tanto las condiciones climáticas de la temporada alta en la costa brasileña.

Al ser consultado por el impacto del calentamiento anómalo del océano Pacífico que se registra este año, y que ya produce alteraciones en el clima de gran parte de Sudamérica, Neto dijo: “ Esperamos que sí [impacte], pero no mucho. En noviembre y diciembre un poco más, pero en enero y febrero menos ”.

Respecto al impacto turístico del fenómeno , el intendente agregó: “Si bien no tenemos la certeza, porque no sabemos cómo serán enero y febrero en la Argentina, tenemos expectativas de que sí vengan muchos argentinos ”.

De acuerdo con los especialistas consultados por LA NACION y las proyecciones difundidas por organismos internacionales sobre el impacto de El Niño en el sur de Brasil y la región, este episodio podría ubicarse entre los más potentes desde que existen registros y llegar a su pico en el inicio del verano, en lugar de concentrarse únicamente entre octubre y diciembre.

En el mismo sentido, Juan José Neiff, investigador principal del Conicet y exdirector del Centro de Ecología Aplicada del Litoral, señaló que el sur de Brasil , el este de Paraguay, Uruguay, la Mesopotamia, el Litoral, Santa Fe y el norte y este de Buenos Aires figuran entre las zonas expuestas a mayores precipitaciones —desde noviembre hasta mediados de abril—, con posibles lluvias torrenciales .

En particular, se ubica a Santa Catarina, donde se encuentra Florianópolis, junto con Rio Grande do Sul, dentro del área más castigada por lluvias por encima de la media, además de temporales y crecidas. En tanto, se recomienda tomar las previsiones como referencia para evaluar el escenario general y seguir las alertas oficiales antes de viajar.

Por fuera de esto, el funcionario también explicó el escenario de costos para los turistas extranjeros, que según su mirada es muy favorable. “ Los precios este año están más bajos que el año anterior ”, argumentó respecto al comportamiento de la moneda del país vecino, tras conocerse los resultados de las últimas elecciones en ese país, que provocaron una desvalorización.

Además, destacó que ampliaron la carretera SC-401, que conecta el centro con Canasvieiras , una playa muy popular entre los argentinos. “La movilidad está mucho mejor que en años anteriores”, agregó durante una conversación con radio Mitre .

En el mismo tono, el intendente afirmó: “En términos de seguridad, Florianópolis es la capital más segura de Brasil , y eso es muy importante para todos”. Por otro lado, señaló: “Hemos hecho un trabajo muy grande con relación a la calidad del agua de las playas. Tenemos cuatro playas con bandera azul, que es una certificación internacional de calidad”.

En un video difundido este jueves en su cuenta oficial de Instagram , donde incluso aparece con un mate de silicona azul en mano, Topázio Neto dijo: “Queridísimos hermanos, los extrañamos. Acá habla Topázio, el intendente de su segunda casa, Florianópolis . La ciudad sigue linda. Y todavía más preparada para recibirlos”.

En esa misma grabación, el funcionario añadió: “En una gran temporada de verano, su playa preferida ya está lista, Canasvieiras, la de las aguas cálidas. Pero hay 99 opciones más. Siéntanse a gusto. Y su tereré combina con todas ”. Más tarde expresó: “Una buena noticia: la SCE 401 tiene pista nueva. El tránsito mejoró un montón. La seguridad también se reforzó. Más policía, más cámaras , con reconocimiento facial”.

Finalmente, aseguró: “Sé que están ansiosos allá, en nuestra querida Argentina, y nosotros estamos ansiosos acá, esperando para recibirlos, como buenos amigos, que se ven año tras año ”.

Fuente: La Nación