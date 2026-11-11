El instante en que el capellán de la cárcel de Devoto se quebró frente al Papa

La visita del papa León XIV a la cárcel de Devoto tuvo un momento de profunda emoción durante las palabras del capellán Matías de Martini , quien se quebró frente al Santo Padre al agradecerle su presencia. En su intervención, el sacerdote habló del valor del acompañamiento a las personas privadas de la libertad y de una dignidad que, sostuvo, permanece más allá del pasado de cada uno.

“Gracias porque con su presencia sentimos el abrazo del Padre. Abrazo que no hace distinción por el pasado” , expresó ante el Pontífice. Su mensaje también incluyó un pedido por los detenidos de todo el país, sus familiares, las víctimas de delitos y quienes trabajan en los establecimientos penitenciarios.

De Martini comenzó su intervención con un agradecimiento por el encuentro y por el mensaje que el Papa había compartido después de escuchar los testimonios de los detenidos.

“Gracias por su presencia entre nosotros. Gracias por sus palabras. Su visita a esta cárcel nos recuerda una vez más que Dios no da a nadie por perdido, que hace fiesta por la oveja encontrada, por el hijo que vuelve a casa”, manifestó.

La emoción atravesó sus palabras al referirse al significado de esa visita para la comunidad del penal. El capellán describió la presencia del Pontífice como un abrazo que no establece diferencias por la historia de cada persona y que recuerda aquello que, según remarcó, nadie puede arrebatarles.

“Abrazo que nos recuerda nuestra dignidad, aquello que nada ni nadie nos puede quitar: somos hijos amados” , sostuvo.

El sacerdote extendió luego su pedido de bendición a las personas alcanzadas por el delito y el encierro. Mencionó a los presos y las presas, sus familiares, las víctimas y sus familias, los agentes de la Pastoral Carcelaria, las capellanías y los integrantes de los servicios penitenciarios federal y provinciales.

En el cierre de su intervención, De Martini solicitó al Papa que bendijera unas imágenes realizadas en la Unidad 47 , destinadas a recorrer distintos establecimientos penitenciarios de la Argentina.

“Queremos pedirle humildemente la bendición sobre nosotros y sobre las imágenes realizadas en la Unidad 47, que recorrerán las distintas cárceles del país, y que nos recuerdan que Jesús siempre extiende su mano ante nuestra fragilidad y nos levanta. Gracias una vez más”, expresó.

Después de esas palabras, el capellán entregó a León XIV obsequios provenientes de distintas cárceles argentinas . El gesto acompañó el mensaje de agradecimiento y el pedido de que la bendición llegara también a quienes no estaban presentes en Devoto.

Antes de la intervención del capellán, León XIV había agradecido el recibimiento y retomado las experiencias que escuchó durante el encuentro. “Este mensaje de que una nueva vida es posible es un mensaje de esperanza” , afirmó.

Su reflexión giró en torno a la experiencia humana del límite y a la posibilidad de encontrar un nuevo comienzo aun después del dolor y el fracaso. También se refirió a la sensación de omnipotencia asociada con las drogas, el dinero fácil, la violencia sobre los más débiles y la impunidad que nace de la corrupción.

“Caídas, sueños y decepciones. El mal que afecta arruina la vida de muchas personas, llegando a extremos de inhumanidad. Pero una pequeña luz sigue brillando y puede reavivarse siguiendo la reconciliación”, manifestó.

El Pontífice habló, además, de las dificultades cotidianas del encierro, la distancia de las familias y el peso de recordar el daño causado. “Imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando a quién hayan podido lastimar. Sé de su desilusión por no haber encontrado una mano amiga que los haya ayudado. Parecería que todo eso es una herida abierta imposible de sanar”, expresó.

En ese contexto, destacó que los establecimientos penitenciarios también pueden ser escenario de transformaciones personales. “Quisiera resaltar que la cárcel es testigo de profundos cambios y reconversiones” , señaló. Y añadió: “Con la gracia de Dios se puede pasar de la oscuridad total a pequeños destellos de luz”.

Hacia el final, León XIV dirigió un llamado a las autoridades argentinas para que actuaran con “compasión y sincera preocupación” . También pidió acompañar a las nuevas generaciones: “Somos parte de la misma familia humana: acompañemos a niños y jóvenes. Cuidémoslos para que no caigan en las redes de la criminalidad”.

Fuente: La Nación