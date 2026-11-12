El inesperado contratiempo que sufrió una novia apenas dos horas antes de casarse: La picó un mosquito en un ojo

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La creadora de contenido mexicana Isabella Santos vivió un inesperado contratiempo la mañana de su casamiento. Apenas dos horas antes de la ceremonia, se despertó con el ojo derecho completamente hinchado luego de haber sido picada por un mosquito durante la noche.

La reacción fue tan intensa que el párpado quedó prácticamente cerrado, lo que generó sorpresa tanto en ella como en su futuro esposo.

La situación quedó registrada en un video que luego se compartió en redes sociales. A pesar del susto, la pareja decidió tomarse el imprevisto con humor y buscar una solución para que la celebración pudiera continuar.

Con muy poco tiempo, Isabella recurrió a compresas frías y hielo para intentar reducir la inflamación. El tratamiento casero logró disminuir la hinchazón lo suficiente como para que pudiera abrir el ojo, maquillarse y prepararse para la ceremonia.

Finalmente, el imprevisto no impidió que la pareja celebrara su boda.