El ideólogo del “ejército de Lula” se mostró con Massa y con Cristina, mientras el peronismo proyecta un frente nacional anti Milei

No lo hizo en combi, como Flavio Bolsonaro , sino en avión. Pero el armador del “ejército de Lula” también pasó la frontera brasileña hacia la Argentina. Este lunes, el diputado federal André Janones llegó a Buenos Aires para reunirse primero con Sergio Massa y más tarde con Cristina Kirchner . El modelo victorioso del PT se proyectó así sobre el peronismo, que se embarcó en el armado de un “frente nacional anti Milei” .

Janones llegó pasado el mediodía a las oficinas que el Frente Renovador tiene sobre la Avenida del Libertador, en Retiro, acompañado por Chico Kertész y Rafael Marroquim , ambos integrantes del equipo de campaña de Lula que consiguió una histórica remontada en el balotaje contra Bolsonaro. Los cuatro estuvieron reunidos por poco más de dos horas.

La estrella digital del PT, de pertenencia evangélica, promocionó luego de la reunión con Massa un canal de Whatsapp llamado “Ejército del peronismo” , creado el mismo domingo en que Lula derrotó definitivamente a Flavio Bolsonaro.

Más tarde, el mismo grupo visitó a Cristina Kirchner en San José 1111 , donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria. Los petistas le dijeron a Cristina algo que ya le habían dicho a Lula en Brasil: “La gente quiere cosas nuevas; el legado no es el detonante del voto” , revelaron las fuentes consultadas. En tanto, no se esperaba que los referentes de la campaña del PT viajaran a La Plata para reunirse con el gobernador Axel Kicillof .

Janones comandó la campaña digital del PT. Al frente del canal de WhatsApp “Ejército de Lula”, organizó la actuación de la militancia , donde pasó a disputarle espacio al bolsonarismo, que tenía un mejor desempeño que la izquierda en esos ámbitos. Y se convirtió en el protagonista de un batacazo: el canal tuvo un pico de participación de diez millones de usuarios .

“Massa escuchó en primera persona la experiencia del ejército de Lula, de la cual busca aprender, y les contó cómo está el armado del frente nacional anti Milei”, dijeron a LA NACION fuentes del Frente Renovador al cabo del encuentro. Los petistas recibieron dos camisetas de la selección argentina de fútbol a modo de obsequio.

Marroquim, uno de los participantes del encuentro, ya había detallado la manera en que la campaña de Lula se apropió simbólicamente de la figura de Milei para usarlo en beneficio propio y expandir la “geografía del miedo” entre los votantes que, a la postre, le dieron la reelección al jefe del PT. En los hechos, emparentaron a Bolsonaro con la motosierra libertaria .

Así como este lunes recibió a uno de los principales colaboradores de Lula en el plano proselitista, los vínculos de Massa con el PT están aceitados. A tal punto, que ya fue invitado a la reasunción del presidente de Brasil el próximo 1 de enero .

Según pudo saber LA NACION , los otros dos invitados del peronismo serán el gobernador Kicillof y el expresidente Alberto Fernández . Aún no se sabe si el kirchnerismo también será incluido en esa ceremonia oficial.

Massa aún no confirmó su intención de disputar la presidencia en 2027, pero en los últimos meses viene manteniendo diálogo con dirigentes del peronismo y de otros espacios políticos para formar un “frente nacional anti Milei”. Entre esos referentes, uno de los contactados fue el porteño Horacio Rodríguez Larreta .

“El modelo de Brasil es el de un acuerdo muy amplio y la Argentina necesita eso”, afirmaron en el massismo y ejemplificaron: “Lula y Geraldo Alckmin, claramente de ideas diferentes, se juntaron y defendieron la democracia” .

El armado del frente opositor también puede incluir a Miguel Pichetto, Emilio Monzó y los radicales Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti , además de algunos gobernadores que no integran el núcleo duro del peronismo.

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“La idea es que el frente define a sus candidatos en las PASO en cada distrito. Y jugar con todos para vencer a Milei”, remarcaron las fuentes. De todos modos, desde el FR aclararon: “Massa no está en candidato, sino en arquitecto” .

Fuente: La Nación