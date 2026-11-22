El Gobierno de Javier Milei repudió hoy las amenazas e intimidaciones por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán contra el argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y candidato a ser el nuevo secretario general de las Naciones Unidas desde el año que viene.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Cancillería exhortó a las autoridades iraníes a "poner fin de inmediato a toda amenaza o intimidación" contra Grossi y el personal de la OIEA.

Mohammad Reza Naghdi , asesor del comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, había lanzado una advertencia este sábado y acusó a Grossi de actuar en favor de Israel. “Recibirá lo que se merece” , declaró el dirigente iraní, sin precisar qué medidas podía enfrentar el titular del organismo internacional.

Esto sucedió luego de que el funcionario argentino reclamara a Teherán que restableciera la cooperación con los inspectores de la agencia de Naciones Unidas para verificar el carácter de su programa nuclear.

"La República Argentina reitera su más categórica condena a las amenazas e intimidaciones contra el Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, formuladas recientemente por un alto asesor del comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, en relación con el ejercicio de sus responsabilidades al frente del organismo", expresa el comunicado de Cancillería.

Y agrega: "La Argentina considera inadmisible cualquier amenaza contra un funcionario internacional por el cumplimiento de su mandato y reafirma su firme respaldo a Rafael Grossi, así como a la independencia, imparcialidad e integridad del OΙΕΑ ".

Grossi había solicitado este miércoles, durante la reunión trimestral de la Junta de Gobernadores del OIEA en Viena, a Irán que restablezca la cooperación con la agencia, dado que sino la ONU no puede verificar si sus actividades nucleares tiene exclusivamente fines pacíficos.

"Necesitamos regresar a Irán. Esta situación de tantos meses sin información sobre el programa nuclear no es buena, ni para EEUU ni para Irán, que no puede ofrecer garantías sobre la transparencia . Afirman que su programa es absolutamente pacífico, pero no nos están dando la capacidad de confirmarlo", agregó.

Además, Grossi dijo que abandonar el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), como proponen algunos actores políticos en Irán, "no sería una decisión sabia".

Desde junio de 2025, Israel y Estados Unidos han atacado en varias ocasiones las principales instalaciones nucleares de Irán con el argumento de impedir un supuesto plan iraní para fabricar armas atómicas.

Desde entonces, las autoridades iraníes han vetado el acceso de los inspectores del OIEA a las instalaciones nucleares dañadas, alegando razones de seguridad, con excepción de la central nuclear de Bushehr, en el sur de Irán, que no fue atacada.

Poco después, este sábado, una autoridad de la Guardia Revolucionaria iraní expresó su descontento con las declaraciones de Grossi y apuntó: "Es israelí y no está sujeto a ninguna ley ni reglamento".

Hace pocos días, Irán calificó la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina como "organizaciones terroristas" en virtud del "principio de reciprocidad", según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní.

En marzo, en plena guerra en Oriente Medio, el gobierno de Javier Milei declaró a los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, como "organización terrorista", lo que permite aplicar "sanciones financieras y restricciones operativas" a Irán.

En 2019, Irán aprobó una ley que permite al país tomar represalias contra cualquier Estado que designe a sus fuerzas militares como organizaciones terroristas.

La cancillería iraní calificó la decisión del gobierno argentino de "medida hostil".

"De acuerdo con el principio de reciprocidad y en virtud de la ley de 2019", Irán declaró que "la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina están sujetas a las disposiciones de la citada ley y las designa como organizaciones terroristas", dice el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Fuente: Clarín