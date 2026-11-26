El Gobierno logró hoy renovar la totalidad de la deuda en pesos que le vence a fin de mes y consiguió además $1,3 billones que podrá sumar a sus ahorros . Para lograrlo, debió convalidar un aumento de las tasas.

De esta manera, dejó atrás un test de mercado importante , dada la magnitud del compromiso que enfrentaba y el contexto de incertidumbre que atravesaron los mercados en los últimos días.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $26,71 billones habiendo recibido ofertas por un total de $29,16 billones. Esto significa un rollover de 104.87% sobre los vencimientos del día de la fecha. Licitación: ✅ LECAP/BONCAP… pic.twitter.com/y1sXW1aPMI

Captó del mercado un total de $26,71 billones —frente a vencimientos por $25,4 billones—, luego de recibir ofertas de compra por los ocho instrumentos de distinto tipo que ofreció, por un total de $29,16 billones. “Esto significa un rollover de 104,87% sobre los vencimientos”, destacó la Secretaría de Finanzas al comunicar los resultados de la licitación.

La operación le permitirá evitar una inyección de pesos en la plaza en momentos de marcada incertidumbre y cuando volvió a hacerse visible la presión sobre el dólar. Y sumar $1,3 billones a los depósitos que tenía en el Banco Central (BCRA), que “venían de caer a $3,8 billones” , su menor nivel en meses, en los últimos días", dijo el economista Federico García Martínez.

Claro que, ante un diciembre en el que repunta estacionalmente la demanda de pesos, deberá encontrar en las próximas semanas la manera de abastecerla si no quiere generar nuevas tensiones sobre las tasas de interés.

De la colocación, que cerró con un resultado algo mejor al que esperaba el mercado —aun cuando había señales de una adecuada liquidez disponible, como reflejó la caución a un día, que operó al 19,99% —, surgió una fuerte demanda por los instrumentos a tasa fija y variable.

Por caso, solo la Letra del Tesoro Capitalizable (Lecap) más corta, con vencimiento a mediados de febrero, captó el 26,25% del total colocado: $7 billones. Para conseguir esos fondos, el Gobierno convalidó una tasa del 29,84% anual (2,20% mensual), 176 puntos básicos por encima del 28,08% que había pactado a mediados de mes por un instrumento similar.

También tomó $3,79 billones con la Lecap S16L7, que vence a mediados de julio y fue colocada a una tasa del 34,5% anual (2,50% TEM). Así, poco más del 40% de la demanda se volcó a instrumentos a tasa fija.

Por otra parte, consiguió captar otros $6,77 billones con dos títulos ajustados por CER (inflación). En este caso, debió convalidar un spread del 12,41% por encima de esa actualización para los $5,72 billones que obtuvo con el Boncer TZX28, el instrumento de mayor plazo que ofrecía, con vencimiento a mediados de 2028, después de las elecciones.

A esto se sumaron otros $6,10 billones captados con el bono TAMAR M10Y7, un instrumento a tasa variable, que actualmente se ubica en el 26,11% anual y fue colocado con un margen del 4%.

Por último, el Gobierno captó otros $3,5 billones con instrumentos dolarizados o que ofrecen cobertura frente a una eventual suba del tipo de cambio . Se destacó el bono DUAL TAMAR/DL TMVE8, con vencimiento en enero de 2028, que aportó $1,55 billones a una tasa del 8,29%.

El monto restante llegó a través de las letras ajustables por el dólar (Lelink), con vencimientos a mediados de marzo y de mayo de 2027. Cada una captó $0,5 billones y $0,99 billones, respectivamente, a tasas del 5,42% y el 5,46%.

Fuente: La Nación