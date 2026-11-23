Con una fuerte advertencia sobre la posibilidad de que como funcionarios públicos puedan incurrir en delitos , el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Ciro Alvarez, le envió este lunes una nota formal al rectorado de la UBA para insistir con su pedido de que se evite el homenaje al terrorista jefe del ERP, Mario Roberto Santucho, y se apliquen sanciones a quienes promovieron la iniciativa.

A través de una nota del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) que utilizan los distintos ámbitos del gobierno para notificar diversas situaciones y dejar una huella de trazabilidad de sus comunicaciones formales, el subsecretario Álvarez alertó sobre la irregularidad al rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Jorge Gelpi.

En su mensaje sobre el "homenaje al líder terrorista Mario Roberto Santucho", el subsecretario apuntó que "no hay argumentos para realizar un homenaje a la persona que liderando el ERP cometió asesinatos, secuestros, crímenes aberrantes y actos terroristas contra el propio pueblo argentino que quería vivir en paz y libertad, rechazando la imposición de una ideología totalitaria desde este grupo armado".

Además, en rechazo al acto que promueven organizaciones estudiantiles de izquierda con aval de la decana de la facultad de Ciencias Sociales, Ana Josefina Arias, la nota del Gobierno señala que "este homenaje que promueve a una persona que publicitaba sus crímenes, enalteciendo, justificando o glorificando actos terroristas, las haría pasible de la comisión de delitos a las autoridades universitarias responsables".

En ese marco, alertó que también "incurrirían en el incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos por utilizar instalaciones y recursos públicos universitarios con fines ajenos a la competencia legal de las universidades".

Frente a esta situación, Alvarez le exigió al rector Gelpi que "como responsable máximo de la Universidad de Buenos Aires, adopte las medidas administrativas necesarias a fin de evitar se realice este repudiable acto de homenaje en la institución a su cargo y que se impongan las sanciones que correspondan a quienes promovieron esta convocatoria".

Asimismo, reclamó que "al utilizarse, instalaciones y fondos públicos destinados a la educación universitaria con la posible comisión de un ilícito , se informe a esta Subsecretaría las actuaciones administrativas, medidas disciplinarias y sanciones realizadas por la Universidad".

Fuente: Clarín