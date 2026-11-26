El vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt , convocó este miércoles a empresarios, científicos y emprendedores a liderar el desarrollo de la inteligencia artificial en la Argentina. Al abrir la segunda edición de la Semana de la IA, el funcionario puso el foco en una cuestión económica: cómo aprovechar la disponibilidad de energía y la experiencia de las empresas tecnológicas argentinas para atraer inversiones y llevar al mercado desarrollos propios.

“No pretendemos que el Estado sea el protagonista de esta transformación tecnológica. Queremos que los protagonistas sean los argentinos: sus científicos, sus empresarios, sus trabajadores y sus emprendedores. El papel del Gobierno es despejar el camino para que eso suceda ”, dijo Devitt en el Centro Cultural de la Ciencia, en la ciudad de Buenos Aires.

En la lista de ventajas que enumeró el funcionario conviven dos sectores que rara vez aparecen juntos en un discurso sobre tecnología. De un lado están la energía y la minería, con los recursos que el país puede ofrecer a los inversores. Del otro, las compañías argentinas de software que ya se abrieron paso en mercados exigentes. Devitt resumió el desafío en una frase: “transformar sus ventajas comparativas en ventajas competitivas” . Les pidió a los organizadores que aprovecharan las tres jornadas para acercar a quienes tienen un proyecto con quienes podrían financiarlo.

El programa del encuentro da una idea de hasta dónde llega el interés empresario. YPF y Acindar figuran en la agenda de este jueves junto con compañías que desarrollan tecnología para el campo. La petrolera tiene previsto abordar el paso de las pruebas a la aplicación de la IA en sus operaciones, en una entrevista con su vicepresidente de Tecnologías, Alejandro Wyss. Por la siderúrgica está anunciada Gabriela Euillades, directora de Estrategia y Transformación, en un panel con la Unión Industrial Argentina.

Uno de los ejemplos más concretos viene del agro. DeepAgro, una empresa nacida en Casilda, Santa Fe, desarrolló un sistema de cámaras que reconoce las malezas a medida que avanza una pulverizadora. La máquina abre la válvula justo al pasar sobre la planta que busca eliminar. Para el productor, el beneficio se mide en litros de herbicida por hectárea. Juan Cornet, uno de los fundadores de la compañía, figura entre los convocados para explicar qué cambia cuando esa tecnología llega al lote.

El encuentro, organizado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología , que conduce Adriana Baravalle, se extenderá hasta el viernes 27. La primera edición se hizo en diciembre de 2024, en la misma sede.

Fuente: La Nación