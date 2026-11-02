El Gobierno busca exhibir cordialidad política ante el Papa y convoca a todo el arco legislativo

El Gobierno apuesta a exhibir una imagen de cordialidad institucional durante la visita del papa León XIV a la Argentina. Para uno de los primeros encuentros del pontífice con la dirigencia política, previsto para el domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad , la Casa Rosada busca reunir a representantes de todo el arco partidario, más allá de las diferencias que atraviesan al Congreso y de las tensiones dentro del propio oficialismo.

Las invitaciones ya fueron cursadas a casi todos los bloques legislativos, incluidos los de la oposición .

Según contó LA NACION , el Gobierno prepara una puesta en escena similar a la de una Asamblea Legislativa para darle la bienvenida al pontífice, que llegará ese mismo domingo desde Uruguay. El encuentro reunirá a autoridades de los distintos poderes del Estado, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

Entre las autoridades convocadas figura Victoria Villarruel , vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, cuyo distanciamiento de Javier Milei y de su círculo íntimo se profundizó en los últimos meses. Su presencia podría propiciar un nuevo encuentro público con el Presidente, después del frío saludo que recibió de él y de su hermana Karina Milei , secretaria general de la Presidencia, durante la apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo.

En aquella oportunidad, además, Villarruel quedó relegada de la transmisión oficial .

Las invitaciones fueron enviadas por Ceremonial de la Presidencia de la Nación a los legisladores y sus cónyuges . El ingreso al Palacio Libertad está previsto a partir de las 16.30 y los asistentes deberán confirmar previamente su presencia.

El protocolo también fija un estricto código de vestimenta , de acuerdo con las indicaciones de la Santa Sede: traje oscuro y corbata oscura para los hombres; ropa oscura, con espalda y brazos cubiertos, para las mujeres. La invitación aclara expresamente que no será necesario el uso de mantilla ni cubrirse la cabeza.

La recepción forma parte de los primeros compromisos oficiales de León XIV en la Argentina , en el marco de una visita que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre e incluirá actividades religiosas y encuentros institucionales.

Fuente: La Nación