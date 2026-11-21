Con ayuda de los gobernadores , el Gobierno dio el primer paso para suspender las PASO , una obsesión para Karina Milei . En la mesa política descuentan que tienen los votos suficientes para darle media sanción a la reforma política este mismo jueves. “ Si no, no hubiéramos avanzado con el dictamen ”, aseguran en el entorno de Diego Santilli.

La afirmación suena temeraria cuatro días después de que el oficialismo no consiguiera el quórum necesario en Diputados para aprobar el proyecto de Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, un error de cálculo que reavivó la pelea subterránea entre Martín Menem y Santiago Caputo .

La suspensión de las PASO tambaleó después de que naufragara el regreso de las colectoras - rebautizadas adhesiones - que Eduardo “ Lule” Menem y Santilli ofrecieron a los gobernadores radicales hace meses.

El viejo instrumento -todavía vigente en varias provincias- que el Congreso derogó durante el mandato de Mauricio Macri era una suerte de reaseguro para los aliados de la Casa Rosada de que La Libertad Avanza no podría dejarlos sin lugares expectantes en las listas , fagocitados por la polarización. Al principio, todos reclamaron la autoría intelectual de esa llave. También, Patricia Bullrich, igual que Santilli, los Menem y los gobernadores. Al final, todos la desconocieron .

“Los gobernadores terminaron corriendo por dos titulares en contra de las colectoras ”, resume un miembro permanente de la mesa política. La pregunta insoslayable, entonces, es qué garantía tienen ahora de que Karina y los Menem no intentarán como en 2025 pintar de violeta sus distritos . “ Solo la palabra ”, contesta uno de los principales interlocutores del Ejecutivo con los mandatarios provinciales.

Eso es precisamente lo que los ejecutivos provinciales señalan que el Gobierno incumple sistemáticamente . A favor de la Rosada, hay que decir que esas supuestas deslealtades no evitaron que los mandatarios provinciales siguieran prestando colaboración en el Congreso.

“ Vamos a cerrar con todos los gobernadores que podamos ”, asegura el más optimista de los ministros de Milei, satisfecho por haber estirado los tiempos de las definiciones . El pronóstico choca con una de las frases de cabecera que Martín Menem transmite a Karina Milei . “ Es mejor dejarse extorsionar durante tres meses que durante cuatro años ”, suele repetir.

Con los radicales la tarea parece más sencilla. Santilli comió con varios de ellos esta semana . Sin embargo hay demasiados asteriscos en la ecuación. En el equipo de Maximiliano Pullaro están aliviados de que la discusión nacional se haya postergado hasta febrero, cuando cerrarán las listas locales para las primarias de abril y generales de junio, donde -reforma constitucional mediante- el radical podría convertirse en el primer gobernador reelegido de la historia de la provincia. “ Nos conviene que la discusión local no se mezcle con la campaña nacional ”, destacan.

En Santa Fe preferirían que no hubiera competencia libertaria o en su defecto que sea lo más light posible . En el gabinete santafesino provincial, apuestan que la delegada de Karina, Romina Diez , a la que alguna vez Menem propuso como candidata a vicepresidenta, no será candidata .

Cerca del gobernador, que habla seguido con Bullrich , aseguran que, sin la colaboración de los diputados santafesinos hubiera caído el DNU 70 y el Gobierno hubiera tambaleado, pero no ignoran que el Gobierno viola muchos de los acuerdos que promete .

Sin reelección en su terruño, Alfredo Cornejo -que selló un acuerdo electoral con LLA en 2025 y acompañó a Milei en votaciones clave en el Congreso y en viajes al exterior- también vislumbra un escenario complicado . La Casa Rosada no deja de empujar las chances de Luis Petri, que cambió el partido centenario por LLA para competir por la gobernación. Cornejo, que recibió a Santilli el jueves en una cumbre minera , ratificó que no modificará la normativa que obliga a la provincia a desdoblar elecciones y anticipó que no tiene previsto avanzar con la eliminación de las primarias provinciales. La situación económica preocupa.

Más necesitado, su correligionario Leandro Zdero fue uno de los primeros en suspender PASO. Aunque todavía no las programó, el gobernador de Chaco -otro aliado formal de LLA- proyecta los comicios locales para septiembre de 2027. El correntino Juan Pablo Valdés , electo en 2025, está liberado. El jujeño Carlos Sadir blanqueó en televisión que la suspensión de las PASO serviría para complicar la organización del peronismo, pero también se sumó a la ola de gobernadores que desdoblaron .

Quedan muy pocos distritos que no hayan desatado su suerte de la nacional. Para persuadirlos, el oficialismo incorporó en el proyecto de reforma política la posibilidad de incluir las categorías provinciales en la boleta única , si los distritos adhieren. Uno de los gobernadores a los que la Casa Rosada quisiera convencer es Rogelio Frigerio. El mandatario entrerriano debe enfrentar a un peronismo competitivo, pero igual adelantaría los comicios . Algo parecido pasa con San Juan. San Luis, ya adelantó los comicios, a pesar de la excelente sintonía entre Claudio Poggi y la Rosada.

Hasta ahora solo Catamarca confirmó que competirá el mismo día : la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires también podrían coincidir . Jorge Macri ya hizo todos los guiños posibles para un posible acuerdo. El peronismo blinda las primarias locales en ambos distritos .

La discusión por el Presupuesto se mezcla. Luis Caputo informó el viernes, mientras el riesgo país superaba la barrera psicológica de los mil puntos, que en el Consejo Federal de Inversiones propuso a sus pares provinciales terminar con el impuesto a los sellos , una iniciativa que ya había adelantado. “ Estamos proponiendo reembolsar el 50 por ciento a las provincias que adhieran ”, escribió el ministro de Economía en X.

El cordobés Martín Llaryora había criticado semanas atrás a Caputo por su intención de eliminar el impuesto sin avanzar con una reforma tributaria que elimine el impuesto al cheque y la discusión sobre la coparticipación . El cordobés tuvo participación directa en la fallida sesión del martes en Diputados. El oficialismo contestó con un video en el que sus referentes en la segunda provincia más poblada, Luis Juez y Gabriel Bornoroni , invitan al radical Rodrigo de Loredo a subirse a su auto para enfrentar al gobernador.

Aunque Martín Menem todavía deja abierta la posibilidad de que Nadia Márquez compita por la gobernación de Neuquén , en la Casa Rosada lo desmienten. La senadora, que esta semana levantó el perfil y no descartó ser la compañera de fórmula de Milei , aseguró que volverán a ganarle a Rolando Figueroa, como en 2025 . A la pastora evangélica le molesta que sugieran que no podría competir por la ley de ficha limpia . El mandatario provincial reaccionó a las provocaciones del oficialismo e inaugurará el calendario electoral el 14 de febrero .

Para irritar a Márquez, Bullrich, por las dudas, le da aire a Pablo Cervi , uno de sus radicales con peluca. También, al tucumano Mariano Campero , que acaba de irse del bloque de diputados al que se había sumado el año pasado . Denuncia un acuerdo entre LLA, que postula a Lisandro Catalán, y el gobernador Osvaldo Jaldo para los comicios previstos para el 9 mayo. De paso pidió por la candidatura de Bullrich .

En Salta, la situación es tensa. Gustavo Sáenz hizo todos los deberes y también acompañó la suspensión de las PASO, pero los libertarios están convencidos de que la senadora Emilia Orozco puede destronar al caudillo el 16 de mayo .

El jueves, Ignacio Torres consiguió que el ministro de Economía le firmara el aval para poder recibir un crédito de US$ 150 millones de la CAF para un acueducto. El viernes fijó los comicios de Chubut para el 21 de marzo . Cerca del mandatario provincial afirman que le conviene jugar sin los libertarios para dividir el voto opositor.

El gobernador patagónico del PRO prestó colaboración para que el consejo directivo del partido fundado por Mauricio Macri apoyara la suspensión de las PASO antes de que el Gobierno anunciara que había bajado las colectoras.

Un incondicional de Macri apunta que con la suspensión de las PASO, el Gobierno acaba de potenciar el daño electoral y los (pocos) votos de enemigos íntimos , como Victoria Villarruel u otros candidatos del centro a la derecha , un detalle, que -más allá de los shocks externos- los mercados parecen haber registrado .

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín