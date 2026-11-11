El emotivo discurso de León XIV ante una multitud de jóvenes: “No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad”

En el marco de su última actividad prevista para este martes, el papa León XIV mantuvo un multitudinario encuentro con jóvenes en el Monumento a los Españoles , en Palermo, donde escuchó testimonios, respondió preguntas y brindó un emotivo discurso en el que llamó a tener cuidado con los “ídolos que reclaman adoración” y a no caer en los negocios que ofrecen “placeres que esclavizan” .

Luego de una ceremonia que incluyó una puesta en escena con diferentes músicos, artistas y bailarines, el Pontífice se dirigió a los miles jóvenes apostados sobre avenida del Libertador para reflexionar sobre las libertades individuales, la juventud y la importancia de la fe. “ Qué alegría volver a este lugar, esta vez para encontrarme con ustedes “, inició León XIV y agregó: ”Gracias por este caluroso recibimiento”.

“Queridos amigos, hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración : el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer. A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales. La envidia puede impedir que nos alegremos por el bien ajeno, y el egoísmo puede llevarnos a tratar a las personas como objetos”, expresó en referencia a una de las problemáticas que consideró que afectan a los jóvenes.

Durante el discurso, afirmó que existen personas que hacen negocios ofreciendo “ placeres que terminan por esclavizarnos como la pornografía y otras sustancias”. En ese caso, citó a uno de los jóvenes que dio su testimonio sobre su adicción e invitó a seguir su ejemplo de superación: “Están llamados a permanecer de pie ante los ídolos de nuestro tiempo”.

En ese sentido, insistió: “¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído, levántense. No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado”.

Más adelante, el Pontífice se refirió a su visita de este miércoles a la Basílica Nuestra Señora de Luján y adelantó que bendecirá la cruz que recorrerá las comunidades. “Que, al pasar esa cruz de unas manos a otras, pase también de un corazón a otro el fuego del amor de Cristo”, continuó. “Que la Virgen los guíe siempre por este camino: ¡todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo! ¡Vayan y anuncien!“, cerró, en alusión a una cita del papa Francisco.

Además, León XIV recordó una frase del papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, en agosto de 2023, y llamó a los jóvenes a encontrar un hogar en el catolicismo: “‘Todos, todos, todos’. La pronunció con aquella insistencia tan suya, como quien deseaba asegurarse de que nadie se hubiera quedado sin escuchar. Quisiera inspirarme en aquellas palabras para hablar de lo que significa vivir como discípulos de Jesús: todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo. Ante todo, todos hacia Cristo”.

Antes de su discurso, el Papa escuchó y dialogó con cuatro jóvenes. Una de ellas fue Agustina Flores , que es maestra de primaria y desde los 16 años realiza trabajo voluntario en apoyo escolar a barrios populares. Nació en Buenos Aires, pero hace un año decidió mudarse a Viedma, Río Negro, para continuar con su trabajo.

La joven aseguró que siente que, en reiteradas situaciones, la motiva la frase “siempre adelante”, de Santa Nazaria Ignacia, pero le consultó al Pontífice: “¿Cómo afrontar la frustración y nuestros límites cuando salimos al encuentro de los más excluidos y no logramos acompañarlos como quisiéramos? ¿Cómo seguir caminando junto a ellos cuando sentimos que lo que hacemos no alcanza?“.

Tras ello, el Papa la llamó a “ no perder la esperanza ”. “Tú has cuanto puedas, pon todo tu corazón y suma tus esfuerzos a los de los demás. Y cuando llegues al límite de tus fuerzas, recuerda que las de Dios no se agotan. Jesús nos hablaba de una semilla que crece mientras el sembrador duerme. No siempre veremos los frutos de lo que sembramos, pero podemos confiar en que Dios sigue cuidando de ellos. Así que conserva las palabras de santa Nazaria. ¡El Señor camina contigo!“, continuó.

Otro de los jóvenes que conversó con León XIV se identificó como Franco Pugliese , de 27 años, quien contó que sus padres le rezaron a San Ramón Nonato para que pudiera nacer y que desde los 15 ingresó a la parroquia homónima. Es

Sin embargo, señaló: “A veces siento una tensión. Jesús me cambió la vida y yo también quiero seguirlo y no guardarme nada. Pero a veces siento que por un lado, está mi vida de fe y Jesús, y por otro lado, está mi vida laboral y cotidiana. ¿Cómo puedo hacer para integrar ambas realidades, el amor que vivo en la parroquia y en el hogar, junto con las responsabilidades laborales y otras demandas del día a día?“.

León XIV, en tanto, contestó: “Pensá en los años que Jesús pasó en Nazaret, trabajando con sus manos y compartiendo la vida de una familia. ¡El Hijo de Dios quiso vivir así! Nos enseñó que también en las cosas ordinarias podemos encontrarnos con Él". Además, le aclaró que no se deben “vivir dos vidas” [en referencia a una para la religión y otra para las ocupaciones], sino que debe trabajar, estudiar y compartir con amigos con “el amor del Señor”.

En el diálogo con el Papa también participaron otros jóvenes que, si bien no le realizaron preguntas, contaron su historia de vida y cómo llegaron al catolicismo. Uno de ellos, Agustín Cristian Schinca , de 25 años, reveló que está en recuperación. Según contó, lo que lo llevó a las adicciones fue la diferencia social, ya que de chico fue a una escuela privada pero su condición no era la misma que la de sus compañeros, lo que llevó a “ burlas constantes ”.

“El bullying que recibí durante tantos años me convirtió en un niño retraído y tímido. Todas estas situaciones las callaba y no las hablaba con nadie, quedaban en mi corazón y me llevaron a aislarme cada vez más. Empecé a refugiarme en personas más grandes, que me hacían sentir parte de un grupo. Los veía tomar alcohol y consumir drogas y empecé a imitarlos, para no sentirme tan solo. Tiempo después, a los 15 años, probé por primera vez la cocaína . Ese fue el punto de arranque de una vida diferente, pasé de ser una persona familiar, a ser un personaje creyéndome importante por las cosas que estaba haciendo”, siguió.

Luego, relató que la droga lo aisló de su familia y lo “apagó” emocionalmente, junto con la muerte de su abuelo. “No podía sostener ningún trabajo, ni ninguna relación, ya que mi prioridad era el consumo”, manifestó y remarcó que su ingreso al Hogar de Cristo Moreno Sur le cambió la vida. “No puedo cambiar ya mi pasado, pero si puedo cambiar mi presente y mi futuro. Hoy puedo elegir quedarme en el hogar y seguir recibiendo la vida como viene”, sostuvo.

El segundo testimonio fue de Guadalupe Irupe Echavarría , una joven de 31 años postulante de la Congregación de las hermanas de la Presentación de la Virgen María de Granada. Estuvo marcada por la religión desde muy chica, pero, en un momento, comenzó a distanciarse porque desde su entorno le repetían que debía convertirse en monja, pero no quería que otras personas tomen decisiones por ella.

En un momento, empezó a pensar que ya era tarde para hacerlo porque a los 23 se decidió a viajar a Buenos Aires para estudiar, hasta que sintió un llamado de Dios que la llevó a dedicarle su vida. “Hoy disfruto de está decisión y vivo feliz siguiendo a Jesús de cerca. Siempre pensé que mi historia era la de alguien que había llegado tarde, hoy empiezo a descubrir que es la historia de un Dios que sabe esperar”, dijo.

Fuente: La Nación