En medio de su visita a Estados Unidos, el embajador del país norteamericano, Peter Lamelas, aseguró que durante su charla con el presidente de aquel país, Donald Trump , le manifestó su deseo de que este último vuelva a reunirse el próximo año con su par Javier Milei.

A través de un posteo en su perfil de la red social X , el jefe de la diplomacia de EE.UU. en Argentina afirmó: "Esta noche conversé con el presidente Trump en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, sobre la Argentina y el presidente Javier Milei. De cara a 2027 , me gustaría volver a ver a los dos presidentes y amigos juntos. Tenemos mucho por hacer entre nuestros países".

🇺🇸🇦🇷 Esta noche conversé con el presidente Trump @POTUS en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, sobre la Argentina y el presidente @JMilei . De cara a 2027, me gustaría volver a ver a los dos presidentes y amigos juntos. Tenemos mucho por hacer entre nuestros países. MAAGA 🇺🇸🇦🇷

El mensaje se publicó dos semanas después de que el vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, suspendiera un viaje programado a la Argentina para este mes tras la derrota del gobierno en las elecciones legislativas.

Vance tenía previsto llegar a Buenos Aires a fines de noviembre, en el marco de una gira por Colombia y Chile. Según supo Clarín de fuentes vinculadas al viaje, lo suspendió en su totalidad por “restricciones de índole interna”.

Luego de la derrota, el embajador Lamelas se expresó en redes sociales, donde sostuvo el "compromiso" del gobierno de Trump con la administración de Javier Milei y destacó los "resultados concretos" de la alianza.

"Yo creo en Argentina y en su gente", escribió Lamelas en su cuenta de la red social X el 8 de noviembre, luego de una turbulenta semana donde el riesgo país argentino cerró en 939 puntos, el nivel más alto desde octubre 2025. Hoy está arriba de los 1.100 puntos.

🇺🇸🇦🇷 ¡Yo creo en la Argentina y en su gente! Ya pasaron las elecciones en EE.UU., pero nuestro compromiso con la Argentina siempre sigue firme. Con los presidentes Trump @POTUS y Milei @JMilei seguimos fortaleciendo una alianza que ya está dando resultados concretos. Más…

En ese marco, Lamelas destacó la alianza entre Donald Trump y Javier Milei, que "ya está dando resultados concretos", como "más inversiones, más trabajo argentino y más oportunidades para crecer".

"La Argentina tiene recursos, talento y una gente trabajadora. La verdadera soberanía es tener la libertad de elegir, producir y prosperar sin depender de nadie", afirmó el embajador.

Si hubiera un encuentro entre Trump y Milei en 2027 sería el noveno desde que el argentino asumió como presidente. El primero ocurrió en febrero de 2024, en Washington, en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora.

En noviembre de ese año, volvieron a encontrarse en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en Florida, tras la victoria electoral del norteamericano. Allí también estuvo presente Elon Musk y el excanciller Gerardo Werthein (que en aquel momento oficiaba de embajador por Argentina).

Durante 2025, se vieron cuatro veces: en enero, en Washington, durante la asunción; en septiembre, en Nueva York, en una reunión bilateral en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas; en octubre, se encontraron en la Casa Blanca, para acordar el swap de 20.000 millones de dólares; y en noviembre, volvieron a Florida, para otro encuentro de la CPAC.

Finalmente, este año, Milei y Trump se vieron dos veces. En febrero, en el primer encuentro del Consejo de Paz, a donde asistieron también otros mandatarios; y en marzo, en Miami, en una reunión de mandatarios latinoamericanos convocada por Trump en su club de golf.

Fuente: Clarín