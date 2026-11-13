El dramático testimonio de una vecina tras la explosión en Lanús: “Las llamaradas eran grandes, cruzaban toda la calle”

La sucesión de detonaciones sacudió una zona comercial próxima a la calle Beltrán , en Lanús, donde el fuego, el humo y el corte de energía alteraron la actividad de los locales y obligaron a evacuar sectores cercanos. Una trabajadora que estaba a una cuadra del foco describió un escenario de llamas sobre la calzada, negocios dañados y calles cerradas, aunque aclaró que no tuvo vista directa del incendio.

Lorena , vecina de la zona, se encontraba trabajando en la esquina de Irigoyen e Irisiorno cuando el estruendo llegó hasta allí. Los edificios le impedían ver qué ocurría del otro lado, pero la conmoción se sintió en todo el entorno. “ Escuchamos la explosión, que fue fuertísimo, vibró todo ”, contó en Infobae Al Mediodía.

Poco después de la primera detonación, el humo comenzó a elevarse detrás de las construcciones que separaban a Lorena del lugar donde se originó el episodio. “ A los dos minutos se empezó a ver todo el humo por atrás de los edificios. Las llamaradas eran bastante grandes, cruzaba toda la calle” , relató al reconstruir los primeros minutos.

La vecina explicó que no pudo observar el foco de manera directa desde su trabajo. Una compañera había registrado imágenes y ella las vio más tarde, mientras alrededor circulaban versiones y comentarios de quienes estaban más cerca. “ Yo de acá no veía porque están los edificios” , precisó.

Lo que inicialmente pudo parecer un único estallido, según su testimonio, se convirtió en una secuencia que se prolongó durante varios minutos. “ No, fueron más. Fueron muchas, muchas más ”, afirmó Lorena ante la consulta sobre la cantidad de explosiones.

La última de esas detonaciones se escuchó entre 15 y 20 minutos después de las primeras, de acuerdo con lo que pudo advertir desde la esquina. “No fueron muchas más explosiones” , insistió la vecina, que situó el episodio en un sector de intensa actividad comercial.

Lorena ubicó el foco sobre una vereda de la calle Beltrán , donde, según señaló, trabajaba una empresa tercerizada de Metrogas . No aportó información oficial sobre el origen de la explosión y su referencia a la firma surgió de lo que conocía del lugar. “ Ahí en la vereda estaba trabajando una empresa de Metrogas ”, dijo.

Desde las imágenes que vio y los relatos que escuchó, la mujer describió un fuego que avanzaba de una vereda a la otra. “ Se vio el fuego de la vereda que cruzaba toda la calle ”, relató sobre una escena que, aseguró, afectó a los comercios del sector.

Entre los locales alcanzados, mencionó una fiambrería situada en la esquina y otros negocios de la cuadra. “ La fiambrería que está en la esquina y todos los negocios, destruidos ”, sostuvo Lorena, sin precisar el alcance de los daños ni si existía una evaluación oficial.

La altura de las llamas fue uno de los aspectos que más le impresionó al observar el material registrado cerca del lugar. “ Las llamaradas eran bastante grandes, cruzaba toda la calle ”, expresó la vecina durante la entrevista.

Beltrán, explicó, concentra comercios y mantiene un tránsito constante de peatones a lo largo del día. “Todo lo que es Beltrán son todos negocios”, señaló, al describir una cuadra que al momento del incidente tenía trabajadores y clientes en sus locales.

Lorena sostuvo que la actividad comercial seguía en marcha cuando ocurrió la primera explosión. “Estaban trabajando, sí, inclusive había gente también que estaba comprando”, afirmó sobre las personas que, según su relato, se encontraban en la zona.

En particular, mencionó un local de Rapipago ubicado a mitad de cuadra, donde suele formarse una fila sobre la vereda. “ Generalmente siempre hay gente haciendo cola sobre la vereda” , dijo, al referirse al movimiento habitual de ese tramo de Beltrán.

Una mujer que había hecho compras allí regresó al sitio donde trabaja pocos minutos antes del episodio y contó que había percibido un olor inusual en la calle. “ Cuando ella volvió nos comentó que ahí, donde ella estaba comprando, se sentía en la calle olor a gas” , relató Lorena.

La vecina aclaró que ella no detectó ese olor desde la esquina de Irigoyen e Irisiorno. “Mirá, yo acá en donde estoy no”, respondió cuando le preguntaron si también había advertido ese indicio antes de las explosiones.

Mientras avanzaba el operativo, Lorena dijo que las autoridades evacuaron a personas de la cuadra de enfrente y de sectores próximos al incendio. Su lugar de trabajo no recibió esa orden. “Nosotros no”, respondió al ser consultada, antes de agregar que “fueron evacuados todos los de la cuadra de enfrente”.

También escuchó entre las personas presentes que se habría delimitado un perímetro de entre 100 y 200 metros, aunque remarcó que no se trataba de una confirmación oficial que hubiera recibido directamente. “Escuché que era de 100 o 200 metros” , indicó.

La cercanía de un hogar para adultos mayores sumó preocupación entre quienes seguían la situación desde los alrededores. “ El hogar está ahí nomás, a media cuadra de la esquina de Beltrán” , explicó Lorena, que cerró su testimonio con un deseo: “Que no haya tanta gente lastimada”.

Los bomberos continuaban trabajando en el sector cuando la vecina habló durante la transmisión. Para entonces, dijo, la columna de humo ya no tenía la intensidad inicial. “ Hace cuestión de diez minutos más o menos no se ve salir humo ”, afirmó, aunque luego aclaró que todavía se advertía una pequeña cantidad.

Lorena consideró que las tareas podían extenderse varias horas por comentarios que había escuchado sobre un supuesto caño principal afectado, una versión que no pudo confirmar. El ingreso al área, mientras tanto, estaba restringido. “Está cerrado”, respondió ante la consulta por las calles cercanas.

A la restricción de circulación se sumó el corte de energía eléctrica en el sector. “ Estamos sin luz. Cortaron la luz ya hace cuestión de quince minutos ”, señaló Lorena, quien calculó que la interrupción alcanzaba al menos las dos cuadras donde ella se encontraba, aunque dijo desconocer el alcance total del corte.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer : Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve : Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia : Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde : Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso : Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae .

Fuente: Infobae