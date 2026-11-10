El divertido gesto del papa León XIV a los fieles que se acercaron por la noche a saludarlo a la Nunciatura Apostólica

El papa León XIV saludó este lunes por la noche a los fieles que se acercaron a la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires para celebrar su visita e hizo un gesto que hizo reír a muchos , incluido uno de los custodios que lo acompañaban. El Pontífice hizo el gesto de irse a dormir para despedirse y pedir, de modo amable, que se retiren.

Tras terminar una intensa jornada que incluyó una multitudinaria misa, distintas visitas institucionales y reuniones con dirigentes políticos y religiosos, León XIV saludó a los fieles desde el balcón de la Nunciatura Apostólica, donde se hospeda durante su visita a la Argentina.

Ante la insistencia de las personas que reclamaban su presencia, el líder religioso fue a la vereda a saludarlos. Más tarde, repitió la seña que había hecho previamente desde el balcón y juntó las manos junto a su rostro para indicar que era hora de descansar .

Las actividades oficiales del lunes empezaron a las 9.15 de la mañana, con su visita al Cottolengo Don Orione , en la localidad bonaerense de Claypole. En ese predio, donde conviven más de 400 personas con discapacidad, el Papa caminó por el parque, brindó un discurso y mantuvo un encuentro con el gobernador provincial, Axel Kicillof , y otros ministros del gabinete bonaerense, además de escuchar una presentación musical del artista Abel Pintos.

A las 11.30, la agenda siguió en el centro porteño con la Santa Misa celebrada en el Monumento a los Españoles , en el barrio de Palermo. Antes de la ceremonia, el Sumo Pontífice recorrió la avenida del Libertador arriba del papamóvil desde la calle Olleros hasta el altar.

Fuente: La Nación