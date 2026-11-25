" Hubo una suma de deficiencias : una escena del crimen que no fue preservada como correspondía, una autopsia con irregularidades, un manejo de la prueba biológica absolutamente cuestionable y una investigación que, en distintos momentos, fue desviada o directamente interrumpida".

Así de contundente fue la sentencia del juicio político que en mayo de este año destituyó a los fiscales que intervinieron en la causa por el crimen de Nora Dalmasso (51) , cometido el 25 de noviembre de 2006, en una casona del barrio privado Villa Golf de Río Cuarto, Córdoba. Pero fue solo el comienzo de un derrotero judicial que ya lleva 20 años.

"Durante años se construyó un relato sobre la víctima, se la expuso, se la juzgó, se la estigmatizó. Y eso, destaca, también influyó en cómo se investigó", señaló el tribunal del juicio político que consideró que "los fiscales se dejaron llevar por este tipo de presión y los rumores".

De esta manera resumieron -una forma de decir dado que el fallo tiene 222 hojas- la investigación de uno de los casos policiales más resonantes de las últimas décadas en la historia criminal argentina y que sigue impune.

El 26 de noviembre de 2006 fue domingo y la noticia sacudió la aparente tranquilidad de Río Cuarto. Ese día fue hallada asesinada Nora. Su cuerpo estaba sobre la cama de la habitación de su hija, con el cinturón de una bata anudado alrededor del cuello. La autopsia determinó que había sido estrangulada al menos 24 horas antes.

En esa jornada, más de veinte personas circularon por la vivienda sin que se preservara adecuadamente el lugar. Hubo policías que comieron allí, incluso sobre una mesa en la que se habían buscado huellas. Mientras se perdían rastros que podían resultar decisivos, la investigación comenzó a avanzar entre versiones, rumores y sospechas que cambiaban de destinatario.

Entre 2006 y 2022 , cuatro hombres quedaron bajo la lupa judicial y pública. Ninguno fue condenado. Algunos fueron sobreseídos después de atravesar acusaciones que marcaron sus vidas; otro llegó a un juicio oral que terminó con su absolución. Y cuando en 2024 finalmente apareció una evidencia genética que apuntaba hacia un trabajador que había estado en la casa, el tiempo legal para juzgarlo ya se había agotado.

El primer nombre que cobró notoriedad fue el de Rafael Magnasco , un asesor en la secretaría de Seguridad de Córdoba. Su situación estuvo atravesada por versiones sobre una supuesta relación con Nora y por una sospecha inicial que no llegó a convertirse en una acusación por el homicidio.

En febrero de 2007 le llegó el turno a Gastón Zárate , un pintor que había realizado trabajos en la vivienda. Fue detenido e imputado por abuso sexual seguido de muerte, sobre la base de testimonios y elementos que luego serían cuestionados. Su arresto provocó una reacción popular inesperada: vecinos de Río Cuarto salieron a la calle para reclamar su liberación, en una movilización que quedó bautizada como el “perejilazo” . Zárate recuperó la libertad y años después fue sobreseído.

La investigación avanzó entonces sobre el círculo familiar. En junio de 2007, Facundo Macarrón , el hijo de Nora, que tenía 19 años cuando ocurrió el crimen, fue imputado. La hipótesis fiscal llegó a sostener que había mantenido relaciones sexuales con su madre y que la había matado. La investigación se internó en aspectos de su vida privada y su orientación sexual. En octubre de 2012 fue sobreseído. "Nunca pude ser un joven feliz" , diría en 2025, durante una entrevista con Clarín.

Caída esa hipótesis del fiscal Javier Di Santo -el primero que tuvo a cargo el expediente- fue el turno del viudo Marcelo Macarrón, quien al momento del asesinato participaba de un torneo de golf en Punta del Este.

La hipótesis que sostuvo el sucesor de Di Santo, Luis Pizarro , indicaba que el traumatólogo había viajado secretamente para cometer el crimen y regresar sin ser advertido. Más tarde, esa teoría cambió: ya no habría sido el autor material, sino quien habría contratado a un sicario para matar a su esposa.

Con esa alocada teoría el viudo llegó a juicio oral en 2022 . El debate se extendió durante tres meses, reunió a más de 200 testigos y examinó un expediente de miles de páginas en las que nunca se pudo conseguir un dato concreto del supuesto sicario contratado.

El momento más revelador del juicio llegó con el alegato del fiscal de Cámara, Julio Rivero. En lugar de pedir una condena, reconoció que no contaba con elementos para acusar a Macarrón. Sostuvo que hacerlo habría sido un acto de irresponsabilidad, por lo que el tribunal terminó absolviendo al viudo.

El debate dejó al desnudo la defectuosa investigación que hasta entonces no había podido afianzarse sobre pruebas concretas.

Esa prueba contundente finalmente llegó. Fue a fines de 2024 y apuntó a un nombre que había estado en las narices de los investigadores desde el día 1: Roberto Bárzola , un parquetista que había trabajado en la vivienda de la víctima y en la que estuvo el mismo día del crimen de Nora. En su momento no se lo sometió a un cotejo genético con el ADN hallado en el cuerpo de la mujer y en el lazo con el que la estrangularon . Recién lo hizo el fiscal Pablo Jávega, quien se quedó con el expediente tras la absolución del viudo.

A fines de 2024, Bárzola fue imputado por abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte . Pero ya era demasiado tarde para condenarlo, ya que octubre de 2025, la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de Río Cuarto dispuso su sobreseimiento total por prescripción. Los jueces entendieron que el plazo legal de quince años para perseguir el delito ya había vencido en noviembre de 2021. Entonces, la defensa del parquetista sostuvo que acción penal estaba extinguida.

La familia apeló y el fiscal Pablo Jávega avanzó con el pedido de elevación a juicio, pese a la resolución que había beneficiado al sospechoso. La discusión pasó entonces al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que aún debe resolver sobre la prescripción. Mientras tanto, el hombre señalado por la evidencia genética continúa libre y no existe, hasta hoy, una condena por el crimen.

En este escenario se llegó a mayo de 2026 , cuando un jury de enjuiciamiento finalmente destituyó por mal desempeño a los fiscales Di Santo, Pizarro y Daniel Miralles , quien había estado a cargo del expediente en segunda instancia, entre uno y el otro en 2016 y 2017.

La sentencia contra esos tres funcionarios judiciales no repara el daño que le provocaron a la investigación de un crimen que, 20 años después, sigue sin tener culpables, mientras la familia de Nora sigue esperando por tener justicia, un objetivo que a estas alturas parece cada vez más inalcanzable.

Fuente: Clarín