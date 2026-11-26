Hay que aprovechar esta “promoción”: hasta el lunes, de 10 a 20, en el Centro Cultural Rojas (Corrientes 2038) se puede visitar la muestra El arte de vender. Artistas en la publicidad , con trabajos publicitarios que reconocidos creadores como Marta Minujín, Rogelio Polesello , Rómulo Macció, Carlos Alonso , Ary Brizzi, Omar Panosetti, Landrú, Lino Palacio, Costhanzo, Guillermo Divito, Carlos Garaycochea, Julián Centeya, Borges y Bioy Casares hicieron por encargo. La entrada es libre y gratuita.

Entre originales, bocetos y reproducciones de publicidades, se cuentan más de ochenta obras, que incluyen objetos exhibidos en vitrinas. Al cuidado del investigador y documentalista Raúl Manrupe y del periodista y gestor cultural Mariano Oropeza, El arte de vender agrupa encargos de agencias hechos para vender gaseosa, whisky, vodka y cerveza; analgésicos, pegamento, autos, relojes, yerba, alpargatas, pilas, plazos fijos, café y cigarrillos. Del célebre folleto de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares sobre las virtudes del yogur y la leche cuajada a la cabeza calva de Geniol del italiano radicado en el país Sergio Sergi , la muestra propone recorridos cronológicos, estéticos, lúdicos y formales.

“ El arte de vender nace de comprobar mediante la investigación los múltiples encuentros existentes entre la publicidad y los artistas –dice Manrupe a LA NACION–. Un vínculo laboral y expresivo que ya lleva más de un siglo convocando a artistas plásticos, escritores, periodistas, ilustradores, poetas, cineastas, músicos. La muestra reúne obras de Marta Minujín, Ricky Crespo, Lino Palacio, Carlos Alonso, Guillermo Divito, Omar Panosetti, entre otros, y un importante archivo de piezas publicitarias históricas”.

Las obras provienen de la Biblioteca Nacional, la Fundación Landrú, el Museo de la Ilustración Gráfica, de colecciones privadas o cedidas por los artistas o sus herederos. Este jueves, a las 18, se hará una “visita ilustrada” guiada por los curadores, titulada Todo al costo.

“Tiene un eco inédito entre el público en cuanto establece un diálogo entre la obra de los artistas y sus trabajos comerciales ‘a pedido’ –agrega Manrupe, autor del libro Vamos a una pausa. Publicidad en la TV argentina 1950-1960–. Esto, más el atractivo popular propio del arte publicitario la ha hecho desde su inauguración una exposición recorrida y disfrutada por el público”.

“Intenta testimoniar ese vínculo que siempre tuvieron los artistas con el mundo de la publicidad, que quizás no es tan conocido –dice Oropeza a este diario–. Al ser un lugar de experimentación, de vanguardia, de creatividad, el Rojas nos parecía que era el lugar apropiado. Ver, por ejemplo, los originales de Ary Brizzi para Fiat o para el Hospital Italiano, nos muestran que sus experimentaciones cromáticas y morfológicas ya estaban presentes en esas publicidades que, muchas veces, había que entregar en poco tiempo. O los casos de Fogwill o de Alejandro Dolina con los jingles: esa premura de entregar la línea, de entregar el dibujo, de entregar el proyecto, porque hay un cierre, porque hay un cliente detrás, hacía también que ellos pensaran a velocidad todo lo que después iban a explorar en sus trabajos . En ese sentido, el Rojas es un lugar que siempre se presentó como un banco de pruebas, un lugar para ir despuntando tendencias que después iban a imponerse en la escena”.

En el conjunto se destacan publicidades “icónicas”, como la del whisky Old Smuggler, realizada por Edgardo Giménez, las del analgésico Tafirol con una de las esculturas facetadas de Marta Minujín , los envases de Coca-Cola intervenidos por Nicola Costantino, Liniers y Milo Lockett o el eslogan “El placer del encuentro” ideado por Jorge Guinzburg y Fogwill , que supieron ser ases de la mercadotecnia. Con un espacio en blanco, también se rinde homenaje a los “artistas sin firma” que, convocados por una agencia publicitaria, aportaron su talento para vender y, a contrarreloj, pensar creativamente.

El arte de vender. Artistas en la publicidad se puede visitar hasta el lunes 30, de 10 a 20, en el Centro Cultural Rojas (avenida Corrientes 2038), con entrada libre y gratuita.

Fuente: La Nación