El periodista y escritor Jorge Fernández Díaz analizó el impacto político y social que tuvo la visita del papa León XIV a la Argentina y el mensaje que transmitió. Entrevistado por Carlos Pagni el lunes a la noche en Odisea Argentina (LN+), Sostuvo que el Pontífice “rompió una burbuja” y que sus declaraciones deberían interpelar tanto al oficialismo como a la oposición.

“Yo perdí la fe. Ser agnóstico es aceptar la idea de que uno no puede entender la divinidad y el misterio. Está bueno tener fe y por eso los envidio. De todas maneras, vino un Papa que es centrista y dijo que cree en lo privado y en las instituciones, pero que hacen falta una serie de cosas ”, expresó Fernández Diaz.

En esta línea, aseguró que el discurso del Papa debe interpelar tanto a Milei, -que según él se “desentendió” del foco del mensaje- como al peronismo. “Dejó un público sentado pero no hay actor”, dijo y se preguntó: “ ¿Massa va a encarnar al social cristianismo y al cuidado? ¿Kicillof? Yo no me creo que sea peronista todavía, lo veo como un chico trosko de la facultad . Le cuesta cantar la marcha”.

Más tarde, Fernández Díaz ironizó que “parece que no vino el Papa”, en referencia a que, cuando estuvo en el país, su presencia generó un poco de armonía que ya se esfumó. En tanto, señaló: “ La Argentina sintió un estremecimiento popular impresionante lleno de conceptos. Yo soy un agnóstico resignado, siempre envidiando la fe, y sentí algo personal. Ese día a la noche con los jóvenes se vivió una cosa impresionante de la espiritualidad”.

Por otra parte, Fernández Díaz habló sobre la actualidad de la política argentina. Entre los principales puntos, se refirió al rol de Propuesta Republicana (Pro) , partido que consideró que “se plegó mucho” a Milei. “ Han sido muy gatopardistas y se han entregado absolutamente al mileísmo ”, explicó.

Sin embargo, también aclaró que, si bien tuvo “resultados malos”, Cambiemos fue “injustamente” acusado de ser de una “derecha rústica tradicional y los herederos de Martínez de Hoz ”. “Fue una mala leche terrible. También lo acusaron de tirar la bomba en el 55, un disparate”, manifestó y marcó que su proyecto consistió en un nuevo liberalismo que quería reencarnar lo que se hizo en España, Canadá, Australia. Querían un país de centro. Mucho de mercado y todo el Estado posible", sentenció.

El periodista también apuntó contra Milei, a quien acusó de “apresurarse en confirmar todos los prejuicios”. “De pronto habla de ‘derecha’, una palabra que quedó achicharrada por las dictaduras militares. En eso tuvo éxito”, recalcó.

🎯 "Yo no me creo todavía que es peronista: a Kicillof lo veo como un chico trosko de la UBA" El escritor y periodista Jorge Fernández Díaz analizó la falta de renovación en el peronismo y cuestionó las identidades políticas actuales. 📺 En LN+ pic.twitter.com/upbTx58LWS

Fernández Díaz cuestionó la idea de que Milei fue “sincero” durante su campaña electoral y sostuvo que “es relativo” porque “prometió varias cosas que finalmente no hizo”. Aseveró que el Presidente se construyó una imagen y relató: “Perteneció al grupo América, hizo todo lo posible para limar al gobierno de Cambiemos y fue con Scioli en 2015. Le dijo a Alberto Fernández que no era gorila y se alió a los Menem. Es decir, hay cierta confusión alrededor de quién es Milei y la idea de que es un puro ”.

“ Milei no es tan republicano como se dice . De hecho, cree que las instituciones son una casta y desconfía de ellas. En cierta medida es menemista. Detestan el Parlamento”, continuó.

Acto seguido, Fernández Diaz contó que durante el kirchnerismo, Cristina Kirchner criticó al periodismo, a quien acusó de cuestionarla porque estaba en contra de sus ideales, y lo tildó de “republicanos de morondanga”. En referencia a ese concepto, el escritor planteó: “Acá está lleno de esos: el periodismo, dirigentes del radicalismo y Pro. Son efectivamente de morondanga ”.

Por último, cerró con una crítica a la premisa del gobierno de Milei y a la percepción del electorado: “ Pasamos de un ‘Estado para todos’ a que el Estado no debe existir . Es un disparate. Que el liberalismo se coma esa curva y se la ate a Milei con todo lo que implica detrás es un poco lamentable”.

Fuente: La Nación