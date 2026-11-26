El Ministerio de Justicia removió a los titulares de dos registros del automotor de la provincia de Córdoba después de detectar irregularidades vinculadas con fondos que debían ser transferidos al Estado nacional. Las autoridades estimaron un perjuicio económico superior a los $337 millones, sumando a ambas oficinas.

Las decisiones fueron oficializadas mediante las resoluciones 568/2026 y 570/2026 publicadas este jueves en el Boletín Oficial . Los expedientes involucraron al titular del Registro Automotor Villa Carlos Paz N° 1, Roberto Francisco Longo , y a la titular del Registro Automotor Córdoba N° 21, María Claudia Luraschi.

En ambos casos, el Ministerio concluyó que existió responsabilidad disciplinaria y aplicó la sanción de "remoción" .

Respecto de Longo , la resolución señala que se verificó el incumplimiento de los depósitos correspondientes a distintos períodos comprendidos entre julio de 2024 y mayo de 2025 . Según el expediente, el funcionario no compareció a prestar declaración ni presentó descargo durante la instrucción sumarial.

La investigación determinó inicialmente un perjuicio fiscal de $133.416.890,24 , aunque luego la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) concluyó, mediante el Informe Técnico N° 81/2026, que la suma ascendía a $205.030.505,34 . Ante ese panorama, calificó el hecho como de "relevante significación económica" .

La resolución precisó que existe una causa penal en trámite ante el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba y que Longo se encuentra imputado por presunta administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública.

En tanto, en el caso de Luraschi , el expediente concluyó que existió incumplimiento en la obligación de depositar remanentes de recaudación correspondientes a distintos períodos de 2024 y 2025 .

La funcionaria , de acuerdo con el texto oficial, sostuvo que la situación "no obedeció a una maniobra de apropiación o desvío de fondos" sino a una "imposibilidad material de cumplimiento" derivada de un supuesto desfinanciamiento del registro.

También argumentó que los fondos fueron utilizados para afrontar "el pago de salarios, cargas sociales, alquileres, servicios, mantenimiento e insumos indispensables para la continuidad de la prestación del servicio registral".

Sin embargo, la resolución sostuvo que "la deuda acumulada no ha sido realmente controvertida" y que las explicaciones brindadas "no resultan aptas para desvirtuar los hechos comprobados en el expediente".

El Ministerio también recordó que las sumas percibidas por los registros "corresponden al Estado Nacional desde su percepción" y afirmó que "no existe disposición alguna que condicione dicha obligación a que el Registro Seccional exhiba una situación económica superavitaria ni que autorice a compensar con esos fondos eventuales desequilibrios operativos propios de la gestión asumida por el Encargado".

La resolución agregó que las eventuales dificultades financieras "integran el riesgo propio de la gestión del Encargado" y "no autorizan, en ningún caso, a retener o aplicar a otros fines sumas dinerarias que debían ser giradas" al Estado.

En este expediente, la instrucción calculó originalmente un perjuicio de $79.888.659,50 . Más tarde, la SIGEN elevó esa cifra a $132.309.057,05 y también la consideró de " relevante significación económica ".

Las dos resoluciones ordenan además que las áreas competentes impulsen las acciones necesarias para recuperar los montos determinados durante las investigaciones.

De acuerdo con los informes de la Sindicatura incorporados a ambos expedientes, el perjuicio económico acumulado alcanza los $337.339.562,39.

Fuente: Clarín