Dos violentas entraderas en la región: asaltaron a familias en Chascomús y Pinamar y se llevaron millones y dólares

ZONALES

En hechos ocurridos con 24 horas de diferencia, grupos de delincuentes irrumpieron en dos viviendas y sometieron a sus ocupantes a situaciones de extrema tensión. En Chascomús, un matrimonio fue encerrado en un baño y perdió dinero, joyas y una camioneta. En Pinamar, un hombre de 61 años fue amenazado con un cuchillo y le exigieron dinero bajo la amenaza de cortarle un dedo.





La preocupación por los robos violentos en viviendas vuelve a instalarse en la región. Dos entraderas registradas en Chascomús y Pinamar presentan características similares: varios delincuentes ingresaron a domicilios particulares, redujeron a sus ocupantes mediante amenazas y buscaron dinero y objetos de valor.





Uno de los episodios ocurrió el jueves por la noche en una propiedad de la calle Venado de las Pampas al 400, en el barrio La Liberata de Chascomús. Allí, un matrimonio fue sorprendido cuando el hombre salió a sacar a su perro. Según la denuncia, dos sujetos armados lo obligaron a regresar a la casa, mientras que la información policial señala que en el asalto participaron tres hombres.





Una vez dentro, los delincuentes amenazaron a la pareja y la encerraron en el baño. Durante aproximadamente 50 minutos recorrieron la vivienda y exigieron una suma de dinero. Finalmente, escaparon con 2.000 dólares, 400 euros, alhajas y anillos de oro, además de una camioneta Fiat Toro bordó, que hasta el momento no había sido recuperada.





Las víctimas no sufrieron lesiones físicas y pudieron salir del baño gracias a un vecino que escuchó sus gritos de auxilio.





El otro hecho tuvo lugar en Pinamar, el viernes 13 de noviembre por la noche, en una vivienda de la calle Martín Pescador al 500. En ese caso, cuatro o cinco individuos sorprendieron a un hombre de 61 años que se encontraba en el living de su casa. Uno de los asaltantes llevaba un cuchillo y, tras cubrirle la cabeza con una manta, comenzaron a exigirle dinero.





La situación incluyó amenazas particularmente violentas. Según supo CNM, le advirtieron que le cortarían un dedo si no entregaba el dinero. Mientras tanto, su esposa permanecía en una habitación bajo el control de los asaltantes.





Los delincuentes se apoderaron de 6.000 dólares y cuatro millones de pesos, además de un iPod y una netbook. También sustrajeron los DVR donde se almacenaban las imágenes de las cámaras de seguridad de la propiedad, un elemento que podría resultar relevante para la investigación.





En este último caso interviene la UFI N.º 5, con participación de personal policial, peritos y colaboración de la DDI.



