Dos nuevas encuestas midieron cómo puede impactar la visita del Papa: ¿beneficia o perjudica a Milei?

Tras las derrotas consecutivas de Flávio Bolsonaro en Brasil y Donald Trump en Estados Unidos , el Gobierno de Javier Milei piensa en otra figura internacional para tratar de cambiar un clima interno áspero. En la Casa Rosada, admiten, la visita del Papa León XIV es la principal apuesta para mejorar la imagen del Gobierno y entrar en un período de mejores noticias.

Curioso: también sectores opositores se aferran al mástil religioso pero en sentido contrario . En particular en el kirchnerismo, creen que la llegada del Papa puede revivir las demandas sociales de los argentinos y poner a Milei en una situación incómoda.

Justamente para tratar de dirimir esa grieta de pronósticos, dos conocidas consultoras salieron a encuestar cómo puede impactar la visita papal. Con una duda central: ¿beneficiará o perjudicará a Milei? ¿Y si no pasa netamente ni una cosa ni la otra? Es lo que parecen sugerir, en la previa, estos trabajos.

Una de las encuestas a las que accedió Clarín es de Opina Argentina , la consultora que dirige el analista Facundo Nejamkis y que trabaja más cerca de espacios opositores. Entre el 23 y el 25 de octubre, hizo un relevamiento de 2.205 casos a nivel nacional, con +/- 2% de margen de error. ¿Cuáles fueron las principales tendencias que detectó?

• "La visita del Papa León XIV a la Argentina será el gran acontecimiento social de las próximas semanas".

• "El Papa tiene una amplia popularidad entre los encuestados : dos tercios tiene una imagen positiva del jefe de la Iglesia Católica".

• "La visión sobre León XIV es más favorable entre los peronistas (71%) que entre los libertarios (55%)".

• El conocimiento sobre la visita del Papa a nuestro país es absoluto (97%). Y para 6 de cada 10 encuestados, la gira es relevante ".

• "La creencia mayoritaria (60%) es que la llegada del líder católico ni beneficiará ni perjudicará al gobierno de Milei".

• "León XIV es percibido por los argentinos principalmente como una figura apolítica ".

• "El 75% de los encuestados no lo identifica con ningún espacio político local o no tiene opinión formada al respecto".

El otro sondeo al que accedió este diario es de Opinaia , una firma pionera en mediciones online y que estableció un vínculo cercano con el Presidente, a través de uno de sus directores ( Juan Mayol ). Entre el 26 y 29 de octubre, entrevistó a nivel país a 1.000 personas y presentó los resultados con +/- 3,1% de margen de error. ¿A qué conclusiones llegó?

• " León XIV se destaca como la figura internacional mejor valorada y muestra una imagen favorable que atraviesa las principales identidades políticas. Con 67% de imagen positiva y un diferencial de +51 puntos, se ubica ampliamente por encima del resto de los líderes medidos (Lula, Pedro Sánchez, Putin, Trump, Bolsonaro y Netanyahu".

• "La valoración favorable supera el 60% entre votantes de La Libertad Avanza, Fuerza Patria y Provincias Unidas , aunque desciende al 48% entre quienes votaron a la Izquierda ".

• "La visita combina una alta predisposición a participar con un clima emocional mayormente favorable, aunque la indiferencia conserva un peso relevante. El 55% asistiría a alguna actividad pública del Papa".

• "En lo emocional, alegría, esperanza y orgullo reúnen 54%, frente a apenas 6% de rechazo o preocupación, aunque la indiferencia es la respuesta individual más mencionada (29%) ".

• "La visita se proyecta como un acontecimiento transversal , con una agenda esperada más social que política. Pobreza y desigualdad encabezan ampliamente los temas que se espera que aborde León XIV (33%), seguidos por familia y valores (20%) y trabajo (18%)".

• "A su vez, 37% interpreta la visita como un hecho histórico que trasciende diferencias y 31% como religioso, frente a 17% que enfatiza sus implicancias políticas".

• "La relación entre Milei y León XIV se percibe mayormente distante , aunque la visita no aparece asociada a un costo político para el Presidente. Solo 28% considera cercana la relación personal e institucional y 27% ve similitudes en ideas y valores, frente a mayorías que señalan distancia".

• "Aun así, la mitad cree que la visita no afectará la imagen de Milei y 22% incluso anticipa una mejora, especialmente entre votantes de La Libertad Avanza".

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín