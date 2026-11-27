Dos hombres que estuvieron cuatro años y siete meses presos por una causa de homicidio, robo y delitos contra la seguridad pública terminaron absueltos y ahora recibirán una indemnización superior a $67 millones . La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín confirmó la condena a la Provincia de Buenos Aires, atribuyendo responsabilidad estatal por las irregularidades en la investigación policial que derivaron en la prisión preventiva.

La sentencia reconoció que el Estado no fue responsable solo por la absolución posterior, sino por el funcionamiento defectuoso de la pesquisa . Los camaristas consideraron probado que la investigación policial afectó la evaluación judicial de las pruebas , lo que llevó a ordenar y mantener la detención de los dos hombres.

El monto fijado, sin intereses ni actualización, equivale a más de $40.000 por cada día que estuvieron presos . Los demandantes, en la actualidad de 44 y 31 años, habían presentado la demanda en 2022 junto a sus madres, al reclamar reparación por la pérdida de libertad, secuelas psicológicas, ingresos no percibidos y el impacto familiar.

La causa penal se inició tras una serie de delitos ocurridos en la madrugada del 18 de febrero de 2017 en Haedo y zonas cercanas. Entre los hechos figuraron el robo a un fiscal, un intento de asalto a un subcomisario, el homicidio de una mujer durante un presunto robo y la sustracción de un Volkswagen New Beetle.

Según la demanda, los delitos compartían elementos que permitían asociarlos a un mismo grupo: ocurrieron en un lapso breve, en el oeste del conurbano bonaerense y con la referencia a un Citroën C3 negro. Los reclamantes sostuvieron que esas circunstancias no fueron investigadas de manera suficiente y que las pruebas disponibles mostraban que no habían intervenido en los hechos .

Uno de los puntos centrales fue la aparición del vehículo robado frente a la vivienda de uno de los detenidos . La defensa afirmó que filmaciones de cámaras de seguridad mostraban que otra persona condujo y estacionó el automóvil, y que esas imágenes fueron aportadas por la defensa, no por la fiscalía.

La acusación penal se apoyó en reconocimientos fotográficos, actas policiales y el secuestro de un arma en una vivienda. Durante el juicio oral, varios de esos elementos quedaron cuestionados: una víctima declaró que había visto a uno de los imputados en una celda policial antes de participar del reconocimiento, y también señaló que un agregado manuscrito no estaba incluido en el acta cuando la firmó.

El debate penal expuso dudas sobre la confección de actas y las firmas atribuidas a personal policial. Algunos funcionarios no reconocieron documentos o señalaron que no participaron de los procedimientos registrados. También se discutió la actuación de los responsables de la pesquisa y la falta de seguimiento de pistas vinculadas con el vehículo utilizado en los delitos.

Frente a esas irregularidades, la Fiscalía retiró la acusación durante el juicio oral . El tribunal dictó la absolución de ambos imputados y ordenó remitir copias a organismos provinciales para investigar posibles delitos vinculados con la pesquisa, entre ellos irregularidades en actuaciones policiales y denuncias de violencia durante las detenciones.

En septiembre de 2025, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo n.° 1 de Morón concluyó que la privación de libertad de los demandantes derivó de una falta de servicio de la Policía Bonaerense . El juez estableció que existía una relación directa entre el funcionamiento defectuoso de la investigación y los daños sufridos por los dos hombres durante el encierro.

El juzgado otorgó $15 millones a cada uno por daño moral . Además, fijó una indemnización por daño psíquico de $15,75 millones para uno de ellos, a quien se le reconoció una incapacidad psicológica del 45%, y de $12,25 millones para el otro, cuya incapacidad fue estimada en 35%. También estableció $4.906.800 para cada uno por tratamiento psicológico y psiquiátrico.

La resolución rechazó los reclamos por lucro cesante, pérdida de chance y daño emergente . El juez sostuvo que los demandantes no acreditaron con precisión sus ingresos previos ni las ganancias concretas que habrían dejado de obtener durante la detención. Las declaraciones de testigos solo refirieron trabajos informales y no permitieron calcular una pérdida patrimonial determinada.

También fue desestimado el reclamo de daño moral de las madres. El juzgado señaló que la ley permite una reparación para familiares de la víctima directa cuando esta muere o queda con una discapacidad grave que implique pérdida de autonomía y necesidad de asistencia permanente. Consideró que las secuelas acreditadas en este caso no alcanzaban ese nivel, aunque reconoció el impacto que la situación tuvo en el entorno familiar.

La Provincia de Buenos Aires apeló la condena y cuestionó que se hubiera atribuido responsabilidad por las actuaciones policiales . Argumentó que no existía una declaración de nulidad sobre los procedimientos, una sanción contra los agentes ni una condena penal que demostrara irregularidades. También objetó los montos por daño moral y psíquico, así como la procedencia de los tratamientos.

La Cámara rechazó esa apelación al considerar que no respondió de manera concreta los fundamentos centrales de la sentencia. Los jueces remarcaron que la condena no se apoyó únicamente en el retiro de la acusación fiscal, sino en lo sucedido durante el juicio penal, las dudas sobre los reconocimientos, las actas cuestionadas, las firmas desconocidas y las conclusiones del tribunal que dictó la absolución.

Los camaristas también rechazaron el recurso de los demandantes, que pedían elevar las indemnizaciones y reconocer el lucro cesante. Confirmaron que el daño moral no puede calcularse de modo automático por cada día de prisión y entendieron que los montos fijados resultaban razonables, con intereses del 6% anual desde febrero de 2017 hasta la sentencia de primera instancia y actualización posterior por el Índice de Precios al Consumidor . Las costas de la apelación quedaron distribuidas por su orden.

Fuente: TN