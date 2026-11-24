LONDRES.– Dos hombres fueron detenidos como sospechosos de robo tras ‌ una intrusión ⁠en la residencia de campo del príncipe Guillermo y su esposa Kate, informó este martes la policía británica.

La Policía de ​Norfolk dijo ⁠que ⁠recibió un aviso cerca de las seis de la tarde del lunes sobre actividad sospechosa en una ​propiedad de la finca de Sandringham de la familia real, en ‌Norfolk, en el este de Inglaterra. En ese momento no había nadie en la vivienda.

“Los agentes se desplazaron hasta allí y se desplegaron medios especializados, entre ellos perros policía, drones y un helicóptero de la unidad aérea de la policía nacional, para apoyar las labores de búsqueda”, indicó la policía.

El diario The Sun fue el primero en informar que la policía investigaba una entrada por la fuerza en Anmer Hall, una casa de diez dormitorios que la fallecida reina Isabel II les regaló a Guillermo y Kate para su casamiento en 2011. La familia utiliza esta residencia de campo para pasar las vacaciones y estancias cortas.

Según las informaciones publicadas por la prensa británica, al momento del incidente y la detención de los sospechosos, Guillermo, Kate y sus tres hijos estaban en Forest Lodge, su residencia principal en Windsor, en el sureste de Inglaterra, 40 kilómetros al oeste de Londres.

El allanamiento de anoche se produce tras otros conocidos incidentes en los últimos años. El día de Navidad de 2021, un intruso armado con una ballesta saltó una valla en los terrenos del Castillo de Windsor y afirmó que quería matar a la reina. Jaswant Singh Chail, de 23 años, fue condenado a nueve años de prisión por traición.

En otro episodio ocurrido en 2024, dos ladrones enmascarados irrumpieron en Shaw Farm, dentro de los terrenos del Castillo de Windsor. La familia se encontraba durmiendo cerca de allí, en Adelaide Cottage, en Home Park.

Y en mayo pasado, un hombre fue detenido tras un incidente en la residencia de Andrew Mountbatten-Windsor, en la finca de Sandringham.

Este nuevo allanamiento plantea serias dudas sobre la seguridad de la familia real. Guillermo y su familia cuentan con protección armada las 24 horas, dado que desempeñan funciones oficiales en la Casa Real.

El hermano de Guillermo, el príncipe Harry, está tratando de recuperar su derecho a contar con escolta armada automática, un privilegio que perdió cuando él y su mujer Meghan Markle dejaron de ejercer funciones oficiales y se trasladaron a Estados Unidos hace seis años y medio.

La noticia se dio a conocer este martes mientras Guillermo visitaba al primer ministro, Andy Burnham, en la oficina del líder británico, en el número 10 de Downing Street.

Aunque los miembros de la realeza británica suelen codearse con líderes políticos y ministros del gobierno en actos oficiales, las visitas a Downing Street -residencia oficial de los líderes británicos desde ⁠1735- son menos frecuentes.

Cuando era heredero al trono, el rey Carlos estuvo varias veces en Downing Street para asistir a reuniones y ver cómo funcionaba el gobierno, mientras que la difunta madre de Guillermo, la princesa Diana, también visitó el lugar hace casi exactamente 37 años, en 1989.

La intrusión se produce después de que Kate hablara sobre enfrentarse a “la propia mortalidad” en un fragmento de su emotivo documental, que narra su lucha contra el cáncer y su proceso de recuperación.

La Princesa de Gales protagoniza un documental de 30 minutos titulado “Heal” (Sanar), con el que espera ayudar a otras personas a afrontar el diagnóstico, la recuperación y la vida tras superar el cáncer. ­

Fuente: La Nación