El Gobierno consiguió este jueves su primer triunfo legislativo de la jornada . Con 141 votos afirmativos, ninguno en contra y 99 abstenciones, la Cámara de Diputados ratificó los cambios introducidos por el Senado y convirtió en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) . El oficialismo buscará ahora darle media sanción al presupuesto 2027 , en medio de negociaciones con los gobernadores que pretenden incorporar al texto sus reclamos por recursos para las provincias.

La reforma del BCRA apunta a concentrar el funcionamiento de la autoridad monetaria en la preservación del valor de la moneda, prohibir el financiamiento al Tesoro y la emisión sin respaldo.

El oficialismo aceptó la modificación del Senado al mecanismo de remoción de las autoridades del organismo: se requerirán 37 votos en la Cámara alta , en lugar de los dos tercios de ambas cámaras que pretendía originalmente la Casa Rosada. Se mantiene, en tanto, la mayoría simple del Senado para su designación. LLA no contaba con los dos tercios necesarios para insistir con el texto original.

Para la aprobación del presupuesto 2027, el oficialismo cuenta con acuerdos sellados con Pro, la UCR y los legisladores que responden a los gobernadores de Tucumán, Catamarca y San Juan. La principal incógnita estará en la votación en particular, donde los bloques provinciales y la oposición dura buscarán introducir modificaciones al dictamen de mayoría.

Entre los reclamos pendientes figuran el financiamiento de obras viales, especialmente en Córdoba y Santa Fe, y la distribución de los recursos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que la Nación no destinó a infraestructura vial, así como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) retenidos. Según pudo saber LA NACION, el Poder Ejecutivo planteó que cada provincia negocie por separado con el Ministerio de Economía la distribución de esos fondos, que en conjunto superarían los $3 billones .

Unión por la Patria (UP), en tanto, insistirá en la votación en particular con un reclamo de las organizaciones de discapacidad : asignar partidas específicas para garantizar el cumplimiento de la ley recientemente sancionada. El artículo 35 del dictamen de mayoría no fija montos concretos y prevé cubrir eventuales faltantes mediante reasignaciones de fondos del Tesoro.

Las organizaciones denuncian un recorte nominal del 13% en los recursos destinados a Incluir Salud y exigen garantizar el financiamiento de las prestaciones, la actualización de los aranceles y el pago de las deudas con los prestadores.

Para sumar avales, el oficialismo ya movió fichas. L e hizo un guiño a los diputados misioneros que responden al gobernador Hugo Passalacqua y que se negaron a dar quorum este mediodía: incorporó al temario del Senado un proyecto para reducir del 21% al 10,5% el IVA a la fécula de mandioca , impulsado por Oscar Herrera Ahuad , jefe del bloque Argentina Federal.

Las negociaciones se desarrollarán, así, en espejo entre ambas cámaras, que sesionan en simultáneo.

De conseguir la media sanción, el presupuesto deberá ser girado en revisión al Senado. El proyecto conserva las principales proyecciones económicas del Poder Ejecutivo: u n crecimiento del 4% para 2027, una inflación anual del 18%, un tipo de cambio oficial de $1847,60 y un superávit primario equivalente al 1,1% del PBI.

Se prevé una extensa sesión de al menos 13 horas, en la que buena parte de la discusión girará en torno al rumbo de la economía. La actividad registró en septiembre una caída interanual del 1,2% y, pese a exhibir una recuperación mensual del 1,1% en la medición desestacionalizada, no logró revertir la contracción acumulada durante el tercer trimestre. Los datos alimentaron los diagnósticos de recesión técnica.

El temario de este jueves incluye también la designación de los integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), la adhesión al Protocolo de Montevideo, los acuerdos para la transferencia de la Justicia a la ciudad de Buenos Aires, la instauración de un día en honor al almirante Brown y el marco regulatorio de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

El Gobierno dejó fuera del temario el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como ley Malvinas , que impulsa el asesor presidencial Santiago Caputo y que generó rispideces dentro del Gobierno tras la última sesión fallida de Diputados. La Casa Rosada se comprometió a que sea “la primera y principal iniciativa a tratar” durante las sesiones extraordinarias de diciembre.

Fuente: La Nación