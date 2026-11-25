En medio de las señales de alerta que emite la economía y de una de las semanas más intensas de la agenda parlamentaria, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, desembarcará este miércoles en el Senado para brindar su primer informe de gestión . El funcionario respondió cerca de 1300 preguntas , muchas de ellas vinculadas con temas sensibles para el Gobierno, como la emergencia en discapacidad , la ley de financiamiento universitario , la situación del empleo , los recortes en el Estado y el bono de los jubilados .

A partir de las 15, Santilli hará su primera defensa del rumbo del Gobierno ante el Senado, en momentos en que todavía mantiene abiertas las negociaciones con algunos gobernadores para asegurarse el respaldo de sus legisladores al proyecto de reforma electoral, que contempla como núcleo la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ), que se tratará este jueves en el Senado.

En el informe de más de 2200 páginas que el Poder Ejecutivo le giró al Senado, Santilli respondió al menos 1287 preguntas de los distintos bloques, en su mayoría planteadas por la bancada del PJ, que conduce José Mayans .

Entre los temas más conflictivos figuran las consultas sobre el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Al respecto, desde el Gobierno defendieron su implementación, tras una serie de vaivenes que incluyeron el veto del Poder Ejecutivo, rechazado luego por ambas cámaras, y la posterior judicialización de la normativa, cuando la Casa Rosada se negó a aplicar la ley.

Las preguntas fueron formuladas antes de que el Senado aprobara la semana pasada la iniciativa que regulariza el esquema de atención y prestaciones del sector.

Uno de los principales cuestionamientos de los senadores giró en torno al proyecto de presupuesto 2027, que incluía entre sus artículos disposiciones que derogaban aspectos centrales de la ley de emergencia en discapacidad. En respuesta a esos planteos, desde el Gobierno aseguraron que la previsión presupuestaria contempla una partida de $4.159.074 millones para la atención del sector.

“Dicha reserva permitiría atender durante el ejercicio 2027 alrededor de 95.000 altas mensuales de pensiones, para el período enero-diciembre del 2027. El cálculo incluye el pago de la pensión no contributiva por discapacidad y la asistencia médica del programa Incluir Salud”, precisaron.

Los senadores también apuntaron a la Ley de Financiamiento Universitario , cuya implementación generó fuertes controversias con el Gobierno. Los legisladores le pidieron a Santilli precisiones sobre la multa de $100.000 diarios que le impuso el juez Martín Cormick por el incumplimiento de la normativa, así como sobre el monto acumulado y quién deberá hacerse cargo del pago: el jefe de Gabinete o el Tesoro Nacional.

En su respuesta, el Gobierno sostuvo que la ley carecía de una fuente de financiamiento y señaló que se aplicó el presupuesto 2026. En cuanto al reclamo judicial, puntualizó que “la cautelar se cumple” y atribuyó las discrepancias con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) a una “ diferencia de interpretación ”. El Gobierno recordó, además, que apeló el fallo favorable al CIN y que la definición quedó en manos de la Cámara.

Otro de los señalamientos de la bancada peronista giró en torno al sistema previsional y, en particular, al congelamiento del bono para los jubilados . En su respuesta, el Gobierno hizo hincapié en su “carácter extraordinario, no contributivo y de naturaleza asistencial” y remarcó que no forma parte del haber previsional ni está alcanzado por el régimen de movilidad.

Los legisladores también pusieron el foco en los recortes en la obra pública, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias y la reducción del empleo público. En buena parte de sus explicaciones, el Gobierno apeló al equilibrio fiscal para justificar sus decisiones.

Desde el Poder Ejecutivo reivindicaron el rumbo económico del Gobierno y destacaron haber sostenido un “equilibrio fiscal robusto” durante casi 35 meses. Pese a los vaivenes de las últimas semanas y la recesión técnica de la economía, indicaron que el ordenamiento de las cuentas públicas permitió organizar el esquema monetario y los pasivos del Banco Central, “alcanzando una baja determinante de la inflación y reduciendo la incertidumbre económica y contribuyendo al crecimiento y la mejora de los indicadores sociales”.

En tanto, el Gobierno no brindó en su informe escrito mayores precisiones sobre otros focos de tensión, como el traslado de las reservas de oro del Banco Central o las partidas reservadas de la SIDE. Es de prever que estos temas también surjan este miércoles durante la ronda de preguntas de los senadores, una vez que Santilli concluya su exposición inicial.

Santilli tendrá a su cargo el informe N°146 desde que la Constitución de 1994 creó la figura del Jefe de Gabinete y le impuso la obligación de dar explicaciones una vez al mes frente al Congreso, alternando entre ambas cámaras. Santilli asumió a fines de junio, pero será la primera vez que cumpla esa obligación. Su antecesor, Manuel Adorni , solo se presentó ante la Cámara de Diputados. El último jefe de Gabinete libertario en asistir a la Cámara alta fue Guillermo Francos , hace 16 meses.

Fuente: La Nación