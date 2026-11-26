Una mujer de 24 años y su pareja, de 22, fueron detenidos acusados de haber asesinado a golpes a la hija de ella, una nena de tres años , en la localidad bonaerense de Comandante Nicanor Otamendi, partido de General Alvarado .

La investigación se inició en septiembre , cuando la pequeña murió después de haber sido trasladada de urgencia a un centro de salud. Los médicos que la atendieron advirtieron lesiones en distintas partes del cuerpo y avisaron a la Policía.

Los sospechosos fueron identificados como Camila Belén Álvarez, madre de la víctima, y Cristian Nahuel Zapata, su pareja . Ambos quedaron imputados por homicidio agravado por el vínculo , después de que una serie de medidas judiciales y pericias pusieran el foco sobre ellos.

La detención se concretó durante un allanamiento realizado en las últimas horas en la casa familiar. Allí, además de detener a la pareja, los investigadores secuestraron teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

El hecho ocurrió el 10 de septiembre, cerca de las 23.20, cuando Álvarez llevó a su hija al Centro de Atención Primaria de la Salud ( CAPS ) de Comandante Nicanor Otamendi.

La nena ingresó inconsciente y sin signos vitales. El personal médico intentó reanimarla, pero no logró revertir el cuadro y durante la madrugada del 11 de septiembre confirmó su muerte.

Durante la atención, la médica de guardia detectó hematomas y distintas lesiones en el cuerpo de la víctima, una situación que despertó sospechas y motivó la intervención policial.

A partir de ese momento, la Fiscalía Descentralizada de Miramar dispuso las primeras medidas para esclarecer las circunstancias de la muerte. También intervino la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de General Alvarado, a cargo del fiscal Rodolfo Moure.

Como parte de la investigación, los peritos de Policía Científica secuestraron la ropa que llevaba puesta la nena y realizaron un relevamiento en la casa donde vivía con su madre y la pareja de ella.

Durante un allanamiento encontraron un juego de sábanas con manchas de sangre , un elemento que fue incorporado a la causa para su análisis.

En paralelo, los investigadores avanzaron con la toma de testimonios a familiares y vecinos, además de analizar las cámaras de seguridad de la zona. El cruce de esas evidencias permitió orientar las sospechas hacia Álvarez y Zapata.

Con esos elementos, el fiscal Moure ordenó un nuevo procedimiento en la casa familiar, ubicada sobre la calle Entre Ríos, entre Chaco y Neuquén.

El operativo se realizó a las 5.45 y estuvo a cargo de personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Miramar.

Allí fueron detenidos los dos sospechosos y se secuestraron sus teléfonos celulares, que serán sometidos a las pericias correspondientes.

La causa quedó caratulada como homicidio agravado por el vínculo , una figura penal que contempla una de las penas más severas del Código Penal.

Tras las detenciones, Zapata fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán , mientras que Álvarez permanece a la espera de un cupo en una unidad especial del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La situación de la mujer tiene una particularidad: está embarazada , por lo que la Justicia solicitó un alojamiento adecuado para garantizar las condiciones especiales que requiere su estado.

Fuente: TN