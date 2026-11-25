El segundo sospechoso del asesinato del repartidor Mauro Quinteros fue detenido este martes por la Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 6, a cargo de Iván Rodríguez.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, el hombre fue imputado como coautor de la muerte de Quinteros, quien recibió un disparo en el pecho cuando intentó frenar un robo en el barrio de Alta Córdoba.

La detención “se hizo efectiva esta madrugada en la Jefatura de Policía, tras practicarse en los últimos días múltiples allanamientos y secuestros que permitieron establecer su identidad y vinculación con la autoría del crimen”, señaló el MPF provincial.

El 13 de noviembre en la madrugada, fue detenido el primer sospechoso, identificado A.T. , de 17 años. De acuerdo con el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, el adolescente es el “ autor material del hecho”.

Carlos Nayi, abogado de las dos hermanas (Nery Valeria y Carminia Daniela Quinteros) y de Verónica, la pareja de Mauro Quinteros, aseguró que con esta detención, “el crimen está totalmente esclarecido” . Según explicó a TN , el segundo detenido fue identificado como U. M., de 21 años . Lo arrestaron a la 1:30 de la madrugada y “fue entregado por su padre” .

Nayi detalló cómo se llegó a él: “Fue acorralado por la evidencia, allanamientos, secuestro de varios elementos comprometedores, el entrecruzamiento de las señales de antenas y material videográfico”. Todo eso terminó “ubicando en la escena” a Molina, dijo el abogado.

“Se ha agravado además la situación procesal de ambos detenidos”, señaló Nayi.

La imputación original era homicidio en ocasión de robo, con una escala penal de 10 a 25 años de prisión. La querella, que él representa, pidió modificar la calificación. En este sentido, el MPF señaló que se dispuso “el cambio de la calificación legal del hecho por la de robo calificado en grado de tentativa y homicidio calificado criminis causae”.

En este sentido, sobre las penas posibles, Nayi explicó que la del detenido de 17 años, señalado como autor material del crimen, “no puede ser mayor a la de 15 años de prisión”, según la Ley 27.801 (nuevo régimen Penal Juvenil).

En cambio, para U. M., “la sanción única en caso de condena es prisión perpetua” .

Fuente: TN