Detuvieron a la madre y al padrastro de una niña de tres años acusados de matarla a golpes

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La madre y el padrastro de una niña de tres años fueron detenidos este miércoles en Comandante Nicanor Otamendi, partido de General Alvarado, acusados de haberla matado a golpes. La pequeña había llegado sin vida al centro de salud local durante la noche del 10 de septiembre.

Los arrestados fueron identificados como Camila Belén Álvarez, de 24 años, y Cristian Nahuel Zapata, de 22. Ambos fueron detenidos durante la madrugada en la vivienda de la calle Entre Ríos, donde vivían junto a la víctima.

La investigación comenzó cuando la madre llevó a la niña al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Otamendi, cerca de las 23.20. La menor ingresó inconsciente y sin signos vitales. Los médicos intentaron reanimarla, pero constataron su fallecimiento durante la madrugada del 11 de septiembre.

La médica de guardia advirtió que la pequeña presentaba hematomas y golpes recientes en distintas partes del cuerpo. El hallazgo motivó la intervención policial y de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 Descentralizada de General Alvarado, a cargo del fiscal Rodolfo Moure.

En un primer momento, la causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”. Policía Científica realizó peritajes en el centro de salud y en la vivienda familiar, donde secuestró un juego de sábanas con manchas presuntamente hemáticas y prendas de vestir de la víctima.

Durante más de dos meses, la SubDDI de Miramar reunió testimonios, realizó relevamientos en el barrio y analizó registros de cámaras de seguridad públicas y privadas. Según fuentes policiales y judiciales, las medidas permitieron reunir elementos para solicitar las detenciones.

Los investigadores también secuestraron los teléfonos celulares de los dos acusados, que serán sometidos a peritajes.

La causa fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo

Tras los arrestos, Zapata fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán. Álvarez, en tanto, quedó a la espera de un cupo en una unidad destinada a mujeres embarazadas, debido a que cursa un embarazo.

Ambos serán trasladados a la sede fiscal este jueves para prestar declaración indagatoria.

Mientras avanza la investigación, se aguardan los resultados complementarios de la autopsia y de las pericias sobre las sábanas y los celulares secuestrados.