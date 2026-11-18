Un control de equipajes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza terminó con dos mujeres de nacionalidad china detenidas y el secuestro de 13 cápsulas que contenían casi cinco kilos de oro en polvo , valuados por la Aduana en US$600.153,95 . Las pasajeras se disponían a viajar a Dubái, vía Río de Janeiro, cuando los agentes encontraron los envoltorios dentro de sus mochilas, según indicaron fuentes del caso a Infobae .

El procedimiento comenzó alrededor de las 22 del viernes 13 de noviembre , en el sector B de la nueva terminal de partidas internacionales. Personal de la Dirección Narcotráfico Aeropuertos de la Dirección General de Aduanas , dependiente de ARCA, seleccionó para un control a dos pasajeras que iban a abordar el vuelo EK248 de Emirates .

Las mujeres fueron identificadas como L.X.W. y W.Y.C. Ching , ambas con pasaportes expedidos por Hong Kong. Cada una llevaba un equipaje de mano tipo carry-on y una mochila. Durante la revisión de estas últimas, los agentes detectaron bolsas con cierre hermético que contenían cápsulas envueltas en film transparente : cinco en una y ocho en la otra. Las imputadas, que podrían ser representadas por el penalista Fernando Madeo Facente , se negaron a declarar.

Fuentes del caso indicaron que una de las hipótesis es que el oro provenga de la zona del Amazonas de Brasil y ante controles más estrictos en los aeropuertos de ese país, hayan elegido Ezeiza como una nueva ruta del contrabando del oro o bien que se trate de un remanente de las minas en Argentina. En el punto de destino —Dubái— el oro adquiere valores exorbitantes.

La apariencia de los envoltorios despertó inicialmente la sospecha de que pudieran contener estupefacientes. Los agentes convocaron a dos testigos y realizaron una pequeña incisión en una de las cápsulas.

En el interior observaron una sustancia dorada, de aspecto arenoso , cuyas características resultaban compatibles con polvo de oro. El procedimiento no arrojó un hallazgo de drogas, de acuerdo con la documentación aduanera.

Ante esa situación, se dio intervención a la División Sumarios de Prevención y al área encargada de verificar y determinar el valor de la mercadería.

La verificadora utilizó una lupa de diez aumentos, una piedra de toque y ácido nítrico . Según dejó asentado, el material se mantuvo inalterable al contacto con el ácido, por lo que concluyó que presuntamente se trataba de oro . Esa es la identificación preliminar que figura en el acta de verificación.

El pesaje estableció que los envoltorios sumaban 4.807 gramos . El primer conjunto, integrado por cinco cápsulas, pesaba 2.136 gramos ; el segundo, compuesto por ocho, alcanzaba los 2.671 gramos .

La Aduana estimó un valor total de US$600.153,95 , equivalente a $927.537.929,72 , de acuerdo con la cotización y el tipo de cambio utilizados en el informe.

Esas cifras corresponden a la valuación de la mercadería secuestrada , no a dinero en efectivo encontrado en poder de las pasajeras. La estimación se realizó a partir de cotizaciones de metales preciosos publicadas en sitios especializados al día del procedimiento.

Por orden judicial, las cápsulas fueron secuestradas y trasladadas a una bóveda de seguridad de la Dirección General de Aduanas , donde quedaron bajo resguardo a disposición del juzgado. También se incautaron pertenencias y documentación de interés para la investigación.

En el caso interviene el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 8 , a cargo de Gustavo Meirovich , con actuación de la Secretaría Nº 15. El magistrado dispuso iniciar actuaciones por contrabando y ordenó una serie de medidas para reconstruir los movimientos de las pasajeras.

Entre ellas, solicitó las imágenes de las cámaras del aeropuerto, los registros migratorios y los datos biométricos de ambas mujeres , además del listado de pasajeros y las reservas correspondientes a la compañía aérea. También ordenó consultar antecedentes en el Registro Nacional de Reincidencia e Interpol y comunicar la situación al consulado de China.

Los agentes incorporaron al expediente los pasajes del vuelo previsto para el 13 de noviembre y documentación de otro vuelo, identificado como EK261, con fecha del 9 de noviembre .

El acta señala que se intentó acceder a los teléfonos de las investigadas para obtener información, pero no fue posible porque no se contaba con los datos de acceso y existían dificultades vinculadas con el idioma de los dispositivos.

En su evaluación preliminar, el personal interviniente encuadró el hecho como presunto contrabando agravado por el monto de la mercadería .

Por disposición judicial, las dos pasajeras quedaron detenidas e incomunicadas bajo custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) .

Fuente: Infobae