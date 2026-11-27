El episodio se registró en la madrugada del domingo 22 de noviembre sobre la ruta provincial Nº9.

Según informó el diario El Esquiú , Romildo Lavia Rachz embistió con su camioneta Volkswagen Amarok a Sandoval quien estaba trabajando con un compañero en un control vehicular en la zona. Tras el impacto, el conductor se dio a la fuga sin asistir a la víctima.

En un primer momento, la investigación tuvo a otro demorado, un hombre de 33 años, identificado por las iniciales H.J.L. , que también viajaba en una Volkswagen Amarok blanca y dio positivo en el test de alcoholemia. Sin embargo, con el avance de las pericias y según reportaron medios locales, los investigadores lograron ubicar el vehículo de Rachz .

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN