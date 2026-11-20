Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas en el marco de la investigación por el homicidio de Claudio Alberto Garavaglia , el hombre de 65 años hallado carbonizado dentro de una camioneta a la vera de la Ruta Nacional 38 , en la provincia de Córdoba .

Fue en las primeras horas de la madrugada de este viernes cuando personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba ejecutó una serie de órdenes de allanamiento en distintos puntos de la ciudad de Córdoba y de la localidad de Bialet Massé .

El operativo culminó con la aprehensión de dos hombres de 44 y 48 años , quienes quedaron imputados como presuntos coautores del delito de homicidio , junto al secuestro de elementos considerados de interés para la causa. La investigación está bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción N.º 1 de Cosquín , a cargo de la doctora Paula Kelm .

El episodio comenzó en las primeras horas del miércoles 18 de noviembre , cuando se recibió un llamado de emergencias que informaba sobre una camioneta Toyota SW4 en llamas al costado de la ruta, a la altura del kilómetro 68, entre las localidades serranas de La Cumbre y Los Cocos .

Personal policial y bomberos voluntarios llegaron para combatir el fuego y, una vez extinguido el incendio, constataron la presencia de un cuerpo en el interior del habitáculo . La escena quedó inmediatamente bajo resguardo y la fiscalía tomó intervención.

Las diligencias iniciales del expediente permitieron identificar los restos como pertenecientes a Claudio Alberto Garavaglia , con domicilio en la ciudad de Córdoba y titular registrado del vehículo, según informó el Ministerio Público Fiscal . Los resultados preliminares de la autopsia resultaron determinantes: había fallecido a causa de múltiples heridas de arma blanca , con lesiones concentradas en el cuello y el tórax . Ese dato descartó de inmediato cualquier hipótesis accidental.

A eso se agregó otro elemento que las pericias dejaron en claro. El incendio de la camioneta había sido provocado de manera intencional cuando Garavaglia ya se encontraba muerto, con la presunta finalidad de destruir pruebas vinculadas al hecho. Pese a las llamas, el trabajo pericial logró establecer la causa del deceso.

La fiscal Kelm señaló que “la investigación continúa avanzando mediante distintas medidas probatorias orientadas a reconstruir la secuencia de los acontecimientos e identificar a sus responsables”, sin descartar ninguna línea de trabajo.

Paralelamente, fuentes judiciales indicaron a Infobae que la víctima registraba antecedentes por abuso sexual infantil , un dato que los investigadores incorporaron al análisis de las distintas hipótesis que se trabajan en paralelo. Esa denuncia había sido presentada el 23 de septiembre de 2026 y, según relató a este medio la abogada del denunciante, Marcela Méndez , el hecho que motivó la acusación habría ocurrido en 2020 , durante la noche en que falleció la abuela de su representado. En aquella circunstancia, el menor había quedado al cuidado de Garavaglia, y la letrada precisó que se trató de “un solo y único hecho” .

Méndez describió que la relación entre Garavaglia y el denunciante era cercana, casi con un rol equiparable al de un abuelo, lo que, según explicó, condicionó la decisión de radicar la denuncia. “Tenía una relación de cariño. Fue muy difícil tomar la decisión de hacer la denuncia. Le costó dos años de terapia y hacerse una persona fuerte” , afirmó la abogada a Infobae.

Después de que la presentación judicial llegara a la fiscalía, Garavaglia habría enviado mensajes en los que aludía a supuestos vínculos dentro del Poder Judicial . “Me decía que tenía mucho poder, que no quería hacernos daño, que tenía contactos en la Justicia”, sostuvo Méndez, quien añadió que esas comunicaciones también alcanzaron a la madrastra y a la hermanastra del denunciante.

Ante esa situación, la letrada presentó un escrito ante la fiscalía para solicitar que cesaran los contactos. Las dos mujeres mencionadas no radicaron una denuncia formal porque, según el relato de Méndez, se encontraban atemorizadas por los dichos de Garavaglia. La abogada aclaró que no fue notificada sobre eventuales medidas que hubiera dispuesto la fiscalía tras esa presentación.

En cuanto a cualquier posible vinculación entre su cliente y el homicidio investigado en la Ruta Nacional 38 , Méndez fue categórica al rechazarla. “La víctima tenía la clara convicción de que la Justicia era el único camino. Por eso me extraña que digan que la víctima es sospechosa. Imposible que haya actuado con justicia por mano propia” , declaró. La letrada también precisó que el joven está dispuesto a ponerse a disposición de la Justicia para informar su paradero el día del hecho, si fuera requerido. La causa permanece abierta bajo la Fiscalía de Cosquín , que trabaja sobre múltiples líneas investigativas sin descartar ninguna hipótesis.

Fuente: Infobae