Detuvieron al padre de dos de los niños asesinados en Quitilipi por amenazar a su expareja

El padre de dos de los niños que murieron en el incendio bajo investigación por un presunto homicidio múltiple en Quitilipi, Chaco, fue detenido este lunes en Resistencia, acusado de amenazar de muerte a su expareja . El hombre, identificado como Braian Alexis Barrios , había viajado desde Córdoba y fue interceptado en la terminal de ómnibus.

La detención ocurrió un día después de que una mujer de 22 años y cuatro niños fueran encontrados sin vida tras el incendio de una casa del barrio Matadero de Quitilipi. Entre las víctimas estaban dos hijos de Barrios, de 5 y 4 años, sobrinos de la mujer fallecida.

La denunciante, de 27 años, relató ante la Policía que el domingo por la mañana recibió dos mensajes de audio mediante WhatsApp, enviados presuntamente por Barrios. Según su presentación, el hombre le habría advertido que viajaría hasta Quitilipi para “degollarla”, a raíz de la muerte de sus hijos.

Tras conocer la denuncia, efectivos de la División Delitos contra las Personas verificaron que Barrios había comprado un pasaje de la empresa Crucero del Sur para viajar desde Córdoba hacia Chaco. La Policía desplegó un operativo en la terminal de ómnibus de Resistencia .

El colectivo debía arribar durante la madrugada, aunque sufrió una demora por un desperfecto mecánico. Barrios fue detenido a las 4.20 y quedó alojado de manera transitoria en el Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana, a disposición de la Fiscalía de Sáenz Peña.

El arresto de Barrios se produjo en medio de la conmoción por el episodio ocurrido cerca de las 6 del domingo en una vivienda situada sobre la calle Islas Malvinas al 1200, en Quitilipi. En el lugar murieron Rocío Aranda, de 22 años; su hijo de 4 años; sus dos sobrinos, de 5 y 4 años; y un bebé de 6 meses.

Los dos sobrinos de Aranda eran hijos de Barrios, quien ahora enfrenta una causa por supuestas amenazas en contexto de violencia de género. El bebé era hijo de Aranda y de Alberto Luis Ávalos, el hombre de 25 años que fue hallado inconsciente frente a la vivienda y quedó detenido por el presunto homicidio de las cinco víctimas.

Las pericias iniciales detectaron lesiones en los cuerpos de los menores hallados dentro de la casa, por lo que la Justicia ordenó autopsias para determinar la mecánica de las muertes y establecer qué incidencia tuvo el incendio en la secuencia del hecho.

Según informó Infobae , el médico que examinó a Ávalos consignó un cuadro de psicosis aguda , además de lesiones y signos de posible intoxicación con drogas. Esos datos forman parte de las actuaciones preliminares y deberán ser evaluados en el marco de la investigación judicial.

El fiscal subrogante Gustavo Valero ordenó la detención de Ávalos y dispuso pericias sobre los elementos incautados en la vivienda, entre ellos teléfonos, sogas, un encendedor y un cuchillo.

Fuente: Infobae