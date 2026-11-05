Desvían vuelos en Europa por amenazas de bomba: aterrizajes de emergencia y el temor a una “guerra híbrida”

PARÍS.– Varios vuelos en Europa realizaron aterrizajes de emergencia el jueves tras ser desviados debido a amenazas de bomba, informaron las autoridades este jueves, en el último episodio de una serie de incidentes que involucran falsas alarmas y ciberataques contra supermercados en ese continente esta semana.

La aerolínea Finnair indicó que el vuelo 1761, que cubría la ruta de Helsinki a Roma, fue objeto de una amenaza de bomba; sin embargo, tras aterrizar con normalidad en la capital italiana, no se halló nada inusual a bordo, según reportó la cadena finlandesa Yle.

Tres vuelos de Ryanair con destino a Sofía, Bulgaria, tuvieron que realizar aterrizajes de emergencia a causa de amenazas de bomba a bordo. Dos de ellos —procedentes de Copenhague (Dinamarca) y Madrid— aterrizaron sin contratiempos en el aeropuerto Vasil Levski de Sofía, comunicaron funcionarios aeroportuarios a la prensa.

El tercer vuelo, que partió del aeropuerto londinense de Stansted hacia Sofía, fue desviado y aterrizó de forma segura en el aeropuerto de Plovdiv, la segunda ciudad más grande de Bulgaria, informó Krassimir Peshev, director ejecutivo de dicho aeropuerto.

Por otra parte, un vuelo que se dirigía de Irlanda a Italia fue desviado el jueves a una base aérea militar en el oeste de Francia debido a una amenaza de bomba, señaló la oficina del primer ministro francés.

El avión aterrizó sin incidentes en la base de Évreux, en Normandía, indicó la oficina del ministro de las Fuerzas Armadas, Sébastien Lecornu. Los 151 pasajeros y los seis miembros de la tripulación se encuentran a salvo, mientras que equipos militares especializados en desactivación de explosivos inspeccionan la aeronave.

La oficina del ministro señaló que se está realizando un seguimiento de la situación en tiempo real. Por el momento no se ha facilitado más información.

Los sitios web de seguimiento de vuelos mostraron que el vuelo de Aer Lingus entre Dublín y Roma se aproximaba a París cuando cambió bruscamente su trayectoria, realizando varios giros antes de dirigirse hacia Évreux.

El martes, al menos siete vuelos y un crucero recibieron amenazas de bomba, lo que provocó interrupciones en aeropuertos de toda Europa, aunque no se halló ningún artefacto.

Si bien ningún país ha señalado a un responsable concreto de estas amenazas, estas se producen en un momento en que funcionarios europeos han atribuido a Rusia e Irán lo que describen como “ataques híbridos” y actos de sabotaje. Tanto Moscú como Teherán niegan la existencia de una campaña de este tipo.

Esta semana, hackers no identificados desactivaron los sistemas de refrigeración en supermercados de varios países europeos. Algunos expertos sugieren que las falsas amenazas de bomba podrían formar parte de un patrón similar de acciones disruptivas de bajo costo y difícil atribución.

Fuente: La Nación