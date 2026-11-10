Después de que lo mordió el perro de su vecino, la víctima lo atacó con un cuchillo de carnicero

Un violento episodio ocurrió el fin de semana en Villa Elisa , partido de La Plata , donde un joven de 18 años atacó a su vecino con un cuchillo de carnicero después de discutir porque lo había mordido su perro .

El hecho ocurrió el sábado en la calle 159 entre 414 bis y 415, localidad de Arturo Seguí. Según el parte oficial, todo comenzó cuando el chico pasó frente a la casa de su vecino, salió el perro y lo mordió en la pierna .

El joven empezó a gritar, fue corriendo hasta su cocina, agarró un cuchillo de carnicero de 20 centímetros y volvió a la vereda de su vecino.

Tras una fuerte discusión, el chico apuñaló al joven de 25 años en la espalda y también le provocó algunos cortes en los brazos.

A los pocos minutos, los policías del Comando de Patrullas Norte llegaron al lugar y se llevaron detenido al atacante. También le secuestraron el cuchillo.

En tanto, el SAME asistió a la víctima, que fue trasladada consciente y fuera de peligro al Hospital San Roque de Gonnet para recibir atención médica.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 5 del Departamento Judicial de La Plata , a cargo del fiscal Juan Menucci, quien convalidó el procedimiento policial.

El agresor permanece detenido y será indagado en las próximas horas por el delito de tentativa de homicidio .

Fuente: TN