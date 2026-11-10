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Después de que lo mordió el perro de su vecino, la víctima lo atacó con un cuchillo de carnicero

Redacción CNM noviembre 10, 2026

Un violento episodio ocurrió el fin de semana en Villa Elisa , partido de La Plata , donde un joven de 18 años atacó a su vecino con un cuchillo de carnicero después de discutir porque lo había mordido su perro .

El hecho ocurrió el sábado en la calle 159 entre 414 bis y 415, localidad de Arturo Seguí. Según el parte oficial, todo comenzó cuando el chico pasó frente a la casa de su vecino, salió el perro y lo mordió en la pierna .

El joven empezó a gritar, fue corriendo hasta su cocina, agarró un cuchillo de carnicero de 20 centímetros y volvió a la vereda de su vecino.

Tras una fuerte discusión, el chico apuñaló al joven de 25 años en la espalda y también le provocó algunos cortes en los brazos.

A los pocos minutos, los policías del Comando de Patrullas Norte llegaron al lugar y se llevaron detenido al atacante. También le secuestraron el cuchillo.

En tanto, el SAME asistió a la víctima, que fue trasladada consciente y fuera de peligro al Hospital San Roque de Gonnet para recibir atención médica.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 5 del Departamento Judicial de La Plata , a cargo del fiscal Juan Menucci, quien convalidó el procedimiento policial.

El agresor permanece detenido y será indagado en las próximas horas por el delito de tentativa de homicidio .

Fuente: TN


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