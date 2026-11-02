Después de las lluvias: cómo sigue el tiempo en el AMBA, según el Servicio Meteorológico Nacional

Durante la madrugada, se registraron lluvias intensas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) . Después del mal tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que no se esperan lluvias para este lunes 2 de noviembre.

Sin embargo, los especialistas pronosticaron tormentas aisladas y chaparrones para varios días de esta semana , con temperaturas entre 14°C y 25°C.

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado , con una temperatura de 20°C y vientos del sur a velocidades de hasta 12 km/h.

Por la tarde, la máxima llegará a 26°C y los vientos seguirán soplando desde el sur a velocidades de hasta 12 km/h. El cielo estará parcialmente nublado .

Para la noche, la temperatura bajará a 20°C y el cielo permanecerá mayormente nublado . Los vientos soplarán desde el este a velocidades de hasta 22 km/h.

Martes 3: mínima de 16°C y máxima de 21°C, con cielo mayormente nublado por la madrugada y nublado hacia la mañana. Para la tarde se esperan lluvias aisladas con hasta un 40% de probabilidad de precipitaciones, mientras que por la noche, se anticipan tormentas aisladas, con hasta 70% de probabilidades de precipitaciones.

Miércoles 4: se pronostican chaparrones con hasta un 40% de probabilidad de precipitaciones durante la madrugada y la mañana. La mínima será de 14°C y la máxima de 24°C, con cielo parcialmente nublado hacia la tarde y la noche.

Jueves 5: cielo algo nublado por la madrugada y la mañana a ligeramente nublado por la tarde y la noche. Mínima de 14°C y máxima de 25°C, con vientos del sudoeste.

Viernes 6: mínima de 16°C y máxima de 23°C, con cielo parcialmente nublado por la madrugada y la mañana. Para la noche, se esperan lluvias aisladas con hasta 40% de probabilidad de precipitaciones.

Fuente: TN