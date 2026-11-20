El peso promedio de la res bovina alcanzó los 241 kilos entre enero y octubre de 2026 , el nivel más alto registrado en más de un siglo , según informó este viernes la Secretaría de Agricultura. El organismo atribuyó el récord a la demanda de animales más pesados para la exportación, a las condiciones climáticas favorables para la producción de forraje y a una mayor eficiencia productiva de los ganaderos.

En los primeros diez meses del año se faenaron 10,24 millones de cabezas y la producción de carne bovina totalizó 2,46 millones de toneladas . En su análisis de la serie 2016-2026, la Secretaría señaló que la faena de este año estuvo “dominada por un proceso de retención de hembras”. Estas representaron el 45,7% del total, frente al 47,3% de 2025 y al 48,7% de 2019, el máximo de la serie analizada.

Entre 2017 y 2026, el peso promedio de la res de los machos subió 23 kilos , de 237 a 260 kilos . En las hembras , la Secretaría informó un aumento de 7,6 kilos en el mismo período y consignó promedios redondeados de 211 y 218 kilos , respectivamente.

La ganadería argentina alcanzó un récord histórico en el peso promedio de faena bovina, que llegó a su nivel más alto en más de 100 años. Este resultado refleja una mayor eficiencia productiva y el crecimiento de la demanda de animales más pesados para el mercado exportador. Más… pic.twitter.com/Z9I705ckuw

El peso promedio de las hembras recuperó 13 kilos respecto de 2023 , cuando había bajado a 205 kilos . Según el informe oficial, en aquel año incidió la mayor participación de hembras en la faena y, en particular, de las vacas tipificadas como D y E que habían quedado liberadas de restricciones.

La Secretaría observó una “marcada segmentación estructural” según el destino comercial declarado en los registros de faena. El 43% de las cabezas correspondió a animales con destino declarado de exportación . Ese segmento, integrado por novillos, novillitos y vacas, promedió 274 kilos por res y aportó el 49% de la carne producida .

El mercado interno concentró el 57% de las cabezas faenadas y el 51% del volumen de carne . Se abasteció principalmente de novillitos y vaquillonas, con un promedio de 216 kilos por res . La diferencia entre ambos destinos fue de 58 kilos por res .

Las tres categorías con mayor participación en la faena fueron los novillitos de hasta dos dientes , con el 34% de las cabezas, las vaquillonas de hasta dos dientes , con el 22% , y las vacas de ocho dientes , con el 13% . En esta última categoría, el 84% de los animales se faenó con destino declarado de exportación . La diferencia de peso también se observó dentro de una misma categoría y a igual edad. Entre los animales de hasta dos dientes, las reses de los novillitos destinados a la exportación pesaron en promedio 64 kilos más que las de los destinados al consumo interno. En las vaquillonas , la diferencia fue de 44 kilos por res .

Fuente: La Nación