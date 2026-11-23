Un grupo de amigos fue filmado mientras realizaba piruetas a bordo de una Dodge Ram rosada en una playa de Pinamar y las imágenes, que rápidamente se volvieron virales, muestran cómo algunos de los pasajeros viajaban colgados del estribo del vehículo y dos mujeres iban sentadas sobre las ventanillas. Tras el suceso, la dueña de la camioneta fue demorada y le incautaron el vehículo.

Las imágenes habrían sido tomadas este domingo 22 de noviembre en la zona de La Olla, en las playas de La Frontera en las afueras de Pinamar donde, entre sus dunas, se concentran todos los veranos centenares de vehículos areneros para realizar pruebas de velocidad, carreras, acrobacias o fiestas.

Se trata de una zona que pertenece a un grupo de dueños privados y que se ubica entre el bosque y el área conocida como La Frontera , un corredor seguro que va desde el mar hasta unos 300 metros alejándose de la costa. El lugar había sido noticia nacional en 2025, luego de que un cantante de música urbana provocase un escándalo tras aterrizar en helicóptero entre los médanos para dar un show que él mismo había organizado.

Fuentes de la investigación señalaron que tras tomar conocimiento del video y de las peligrosas acrobacias que realizaba la camioneta, efectivos de la policía comunal 1ª Pinamar iniciaron una investigación para ubicar el llamativo vehículo, el que finalmente localizaron en la zona de las calles Shaw y Del Olimpo de la localidad balnearia.

Fuentes judiciales confirmaron a su vez que la Policía secuestró la camioneta y detuvo además a su conductora, una joven de 20 años que horas más tarde quedó en libertad. Según pudo saber Clarín, la detenida sería una influencer que suele mostrarse en sus redes a bordo de la camioneta a la que bautizó como "Ram Rosada" .

Tras el secuestro del vehículo, se inició una investigación por infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que castiga al conductor que "creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas, mediante la participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo con motor, realizada sin la debida autorización de la autoridad competente".

La causa quedó radicada en el Juzgado de Garantías 6 de Dolores, a cargo del juez Leopoldo Mancinelli y en la investigación interviene el fiscal 4 de Pinamar Juan Pablo Calderón.

De avanzar el proceso judicial, la joven podría enfrentarse a una pena de seis meses a tres años de prisión y a una inhabilitación para conducir.

Tras conocerse la noticia, el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren , compartió una publicación en redes en la que confirmó la detención de la joven y el secuestro del vehículo. "La Frontera es para disfrutarla, no para poner en riesgo la vida de los demás", indicó el jefe comunal.

SE HICIERON LOS VIVOS EN LA FRONTERA Y SE QUEDARON SIN CAMIONETA. Detectamos maniobras peligrosas en la zona de La Olla, pusimos en marcha la búsqueda y, junto a la Policía y la DDI, logramos interceptar la camioneta. pic.twitter.com/4bOqsklXSr

Ibarguren indicó además que desde su administración quieren que la zona "siga abierta", pero que "hay algo que tiene que quedar claro: las reglas son para todos, y el que no las respeta se hace cargo de las consecuencias".

Una publicación compartida por Lara Magali (@naotzumi)

Poco después de la detención, se supo que la joven que había protagonizado las peligrosas maniobras en los médanos es una influencer que suele mostrarse en redes como Naotzumi con distintos vehículos, entre ellos, la "Ram Rosada" que se puede ver en el video.

En medio de este fin de semana largo, la joven había subido un video en la que se la veía derrapando en los médanos con la misma camioneta, aunque en esa ocasión sin personas colgando de los laterales del vehículo. "Soy una Barbie gangsta", había sostenido en esa publicación, junto a los emojis de una corona y un arma.

En un curioso presagio, ya en agosto había compartido una publicación en su cuenta de X en la que se la veía junto a su camioneta junto a las palabras " Q polémica mi RAM".

Este domingo, ante el cuestionamiento de un usuario por lo peligroso de la maniobra que se veía en el video, lejos de asumir el error, la influencer compartió una insólita respuesta: "Agradezcan q fui en la ram y no en la amarok porq ahí si me iban a decir villera jajaja". Y desafió: "Vengan de a uno giles".

Fuente: Clarín