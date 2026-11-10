Dejó la moto con las llaves puestas, se la robaron y el seguro se negó a pagar: La Justicia falló a favor del dueño

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Un hombre de La Plata logró que la Justicia ordenara a una compañía de seguros indemnizarlo por el robo de su motocicleta, pese a que había dejado las llaves puestas y el vehículo en marcha. La aseguradora había rechazado el reclamo al considerar que el propietario había incurrido en culpa grave.

El robo ocurrió el 15 de abril de 2023, alrededor de las 19.45, en la puerta de una vivienda ubicada en calle 59 al 982. La víctima conversaba con un vecino cuando fue sorprendida por dos delincuentes que circulaban en motocicletas.

Uno de ellos lo amenazó con un arma de fuego y le robó su Honda XRE. Luego encendió el rodado y escapó. Un dato particular es que el hombre había comprado la motocicleta ese mismo día y contaba con una póliza que incluía cobertura contra robo.

Sin embargo, cuando presentó la denuncia ante la compañía de seguros, recibió una respuesta negativa. La empresa argumentó que el hecho se había producido por culpa grave del asegurado, debido a que había dejado las llaves puestas y la moto en marcha.

Ante la negativa, el propietario inició una demanda por incumplimiento contractual y reclamó una indemnización por el valor del vehículo, la privación de uso, el daño moral y el daño punitivo.

Finalmente, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.º 21 de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a la aseguradora a pagar el valor actualizado de la motocicleta, además de $4.500.000 por daño moral y daño punitivo, con los intereses correspondientes.

Cuánto deberá pagar la aseguradora

En su resolución, el magistrado consideró que correspondía aplicar la normativa de defensa del consumidor, debido a que el conflicto surgió de un contrato de seguro celebrado entre un usuario y una compañía.

Para establecer el valor de la motocicleta, ordenó realizar una pericia a cargo de un ingeniero mecánico de la Asesoría Pericial Departamental. El cálculo deberá contemplar el valor del rodado y los costos de patentamiento.

Además, reconoció $2.000.000 por daño moral, al considerar el perjuicio provocado por las circunstancias de incertidumbre y desasosiego que atravesó el motociclista después del robo y la negativa de la aseguradora.

A esa suma se agregaron otros $2.500.000 en concepto de daño punitivo, una sanción económica destinada a reprochar la conducta de la empresa ante el incumplimiento contractual acreditado.

En cambio, el juzgado rechazó el pedido de indemnización por privación de uso de la motocicleta.

De esta manera, la compañía deberá abonar $4.500.000 por daño moral y punitivo, además del valor actualizado de la Honda XRE y los intereses establecidos en la sentencia.