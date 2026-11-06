“Defender la libertad es defender a quienes nos cuestionan”: Bullrich se volvió a desmarcar de Milei y defendió la libertad de prensa

En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la senadora Patricia Bullrich encabezó este jueves un encuentro donde, frente a ﻿ los miembros del Colegio de Abogados, defendió la división de poderes, la transparencia judicial y el libre funcionamiento de la prensa.

Uno de los ejes de su discurso fue el rol del periodismo y el derecho a la información. En ese marco, Bullrich volvió a desmarcarse de Javier Milei y sus constantes críticas a la prensa y, en cambio, enfatizó que "defender la libertad es defender fundamentalmente a quienes nos cuestionan".

En la misma línea agregó que "una sociedad que discute en libertad se equivoca mucho menos y corrige antes”.

En el plano judicial, la senadora fundamentó la necesidad de resguardar la independencia de los jueces para evitar que sus decisiones queden condicionadas por las presiones del poder político.

Del mismo modo, enfatizó la necesidad de evitar que los jueces deban sus cargos a quienes luego puedan ejercer influencia sobre sus decisiones . “Sin jueces independientes, la división de poderes es un concepto vacío”, afirmó.

Nos reunimos con el Colegio de Abogados para conversar sobre los desafíos que tiene la Argentina. La independencia de la Justicia, la libertad de expresión y los límites al poder son condiciones fundamentales para que las instituciones funcionen y podamos construir consensos… pic.twitter.com/xpqULCTtUl

"El que gobierna y acepta que lo controlen, sale más fuerte", insistió la jefa del bloque libertario en la Cámara Alta.

Bajo la misma tónica, remarcó la urgencia de fortalecer la transparencia en el Consejo de la Magistratura mediante concursos basados estrictamente en el mérito y destrabar el tratamiento de los pliegos pendientes en el Senado.

“Tengo una vida dedicada a la acción política y aprendí que los cargos pasan y los valores quedan”, cerró la excandidata a la presidencia en 2023.

Mientras la idea de que Bullrich compita por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue descartada a Clarín por la líder de La Libertad Avanza en la C iudad de Buenos Aires, Pilar Ramírez, el futuro de la senadora sigue aun siendo una incógnita.

La foto de la exminstra de Seguridad esta semana junto a los legisladores más cercanos a ella llamó la atención y fue respondida poco después de la misma manera, con una imagen de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; Karina Milei , secretaria de la Presidencia, y Nadia Márquez, senadora neuquina de La Libertad Avanza.

Según explicó Clarín, Márquez sería la apuesta de este sector del Gobierno para ocupar el lugar de presidenta del bloque de LLA en el Senado, en momentos en que hacen cada vez más ruido sus actitudes hacia adentro de la Casa Rosada.

"Les quedaría poca gobernabilidad si hicieran eso", respondieron desde el entorno de Bullrich.

Fuente: Clarín