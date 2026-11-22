El ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, cuestionó este domingo las medidas del Gobierno y aseguró que "todos los proyectos que tienen RIGI" en su provincia, "ya estaban cuando yo era gobernador, hace ocho años" .

De esta manera, el exmandatario provincial criticó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que impulsa el Gobierno nacional y expresó: "¿De qué nuevas inversiones están hablando?" .

Para Urtubey, el RIGI es una herramienta "que puede ser virtuosa" pero "termina siendo un revoleo para ver cuáles son los amigos de turno que no van a pagar impuestos mientras a la gente le rompés la cabeza".

Hasta el momento, en Salta se han presentado principalmente proyectos vinculados a la explotación de litio, cobre, oro y plata.

Por otra parte, Urtubey cuestionó también al Gobierno por su intención de suspender las PASO y afirmó que desde la gestión de Javier Milei buscan "bajar el nivel de participación de la ciudadanía" en las elecciones .

"Es un gobierno que tiende a la exclusión, lo que necesita es que vote la menor cantidad de gente . Por eso eliminan las PASO y van a modificar el sistema de financiamiento público para las campañas", señaló en diálogo con radio Splendid.

Y advirtió: "Están generando una democracia de menor intensidad y atada a intereses particulares y privados ".

Sin embargo, indicó que "cuando los gobiernos empiezan a modificar los modelos electorales para ser más competitivos, habitualmente no les sirve para nada ".

"Sería mucho mejor que se ponga a laburar para que a la gente le vaya mejor ", agregó.

Respecto al plano electoral y consultado por la situación del peronismo, Urtubey consideró que "hoy no está el panorama completo" y afirmó: "Hay un camino previo de renovación donde surgirán nuevos nombres".

Fuente: Clarín