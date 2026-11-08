Cristina Kirchner no está en el padrón electoral: por qué es el primer paso para que no pueda ser candidata

La justicia electoral acaba de publicar el padrón provisorio para las elecciones presidenciales del año que viene. Allí cada ciudadano puede constatar que sus datos estén correctos y hacer eventuales reclamos. Pero de ese padrón surge un dato político relevante: no está registrada la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner. Y no por un error, sino porque fue excluida por su condena firme en la causa Vialidad.

La ausencia del nombre de la ex mandataria, que cumple prisión domiciliaria y afronta dos juicios orales por corrupción, es el inicio del impedimento legal para que pueda ser candidata en las próximas elecciones. Esa eventual postulación podría llegar a la justicia si decide presentarse en una interna dentro del peronismo. Si es ocurre, no hay antecedentes judiciales de casos iguales.

Cristina Kirchner fue excluida del padrón electoral el año pasado por una decisión de la Cámara Nacional Electoral. Pero esta es la primera vez que eso se ve impactado para una elección presidencial. "No se ha encontrado ningún resultado con los datos ingresados" , da como respuesta la consulta en el padrón con los datos de la ex presidenta: su documento nacional de identidad, su género y el distrito. Las fuentes consultadas por Clarín ratificaron que eso es porque está excluida.

La ex mandataria fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad. Actualmente afronta los juicios por los casos Los Sauces- Hotesur y los cuadernos de la corrupción. La Corte Suprema confirmó en julio del año pasado la condena y así quedó en condiciones de ejecutarse. Por un lado, la ex presidenta quedó detenida en su domicilio de San José 1.111 para cumplir la pena de prisión. Pero también se activaron los mecanismos para la inhabilitación.

El Código Penal de la Nación regula que la inhabilitación para ejercer cargos públicos incluye “la privación del derecho electoral”, por lo que no se puede estar en el padrón. Por su parte, el Código Nacional Electoral excluye del padrón a “los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad, y, por sentencia ejecutoriada, por el término de la condena”.

Primero la justicia electoral de Río Gallegos -donde la expresidenta tiene domicilio- decidió no sacarla del padrón para que pueda votar. Pero luego la Cámara Nacional Electoral sí lo hizo "con fundamento en la condena penal comunicada" . Por ese fallo, la expresidenta no estuvo habilitada para votar en las elecciones del año pasado, más allá que estaba en prisión domiciliaria.

Esa exclusión tiene ahora impacto en la disputa política para las próximas elecciones porque el kirchnerismo pone en debate que no poder ejercer cargos públicos no significa no poder presentarse a una candidatura. De hecho, la exmandataria se presentó en el Comité de Derechos Humanos de la ONU para reclamar por la inhabilitación perpetua y en busca de un fallo que le permita objetar en los tribunales locales la condena y lograr una habilitación para ser candidata. El Comité ya informó que no habrá una resolución en lo inmediato.

"Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?", dijo la semana pasada en una entrevista con el diario The Washington Post sobre una candidatura. Su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, dijo que tiene la voluntad de presentarse: “Sin Cristina en la boleta, el peronismo pierde competitividad”.

La exclusión del padrón lleva a otras prohibiciones. Una de ellas a la de ser candidato en una elección general pero también en una interna y así lo dice expresamente la ley de partidos políticos. “No podrán ser precandidatos en elecciones primarias ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos nacionales, ni ser designados para ejercer cargos partidarios: Los excluidos del padrón electoral como consecuencia de disposiciones legales vigentes”, sostiene el artículo 33 de la norma.

Otro artículo de esa ley, el 24, es relevante. Es el que establece quiénes no puede afilarse a un partido político. "Los excluidos del padrón electoral, a consecuencia de las disposiciones legales vigentes", dice la norma. P or lo tanto, Cristina Kirchner no puede formar parte del Justicialismo y ahí surge la pregunta de si estaría habilitada a participar de una interna sin formar parte de la agrupación. Cuando la Corte Suprema confirmó su condena, Cristina Kirchner era presidenta del Partido Justicialista pero tuvo que dejar ese cargo porque la ley también lo impide.

La norma es clara: la ex presidenta no puede presentarse a una elección por su condena. Y esa es la opinión que Clarín recogió en consultas con fuentes de la justicia electoral y especialistas en la materia. Sin embargo, la expectativa está puesta en si Cristina Kirchner se presenta a competir.

Si eso ocurre, no hay antecedentes. Sería la primera vez que la justicia deba intervenir en un caso así. Lo más cercano es el de otro expresidente. Carlos Menem se presentó como candidato a senador nacional en 2017 con condenas penales y la Cámara Nacional Electoral lo inhabilitó. Sin embargo, la Corte Suprema le permitió postularse porque ninguna de sus condenas estaba firme.

Es que la justicia controla los requisitos de quienes se postulan a una elección. Sin contar que en el caso que lo haga Cristina Kirchner habrá presentaciones externas que la objeten. Inclusive de otros candidatos de su espacio dentro de la interna.

La especulación de muchos es que Cristina Kirchner coquetea con una candidatura para negociar internamente. El gobernador Axel Kicillof ya anunció que competirá en una interna peronista. Otros también buscan ese lugar. Los tiempos se aceleran y el calendario electoral empieza a correr en pocos meses.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín