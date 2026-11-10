Corrió siete maratones mientras estaba embarazada: esto es lo que dice la ciencia al respecto

Correr el Maratón de la Ciudad de Nueva York con ocho meses de embarazo no siempre fue el plan de Deirdre Keane . Sin duda, no esperaba ser el centro de atención después de cruzar la línea de meta, sonriendo con su barriga al descubierto cubierta de purpurina.

“Este es mi séptimo maratón estando embarazada”, dijo en una entrevista después de la carrera.

Cuando el entrevistador pareció mostrarse incrédulo, ella dibujó un siete con el dedo en el aire y explicó que todas habían sido durante el mismo embarazo.

“El cuerpo humano es capaz de tantas cosas”, dijo Keane, de 38 años, más tarde.

Keane ha recibido tanto elogios como críticas en línea por correr maratones mientras está embarazada. Algunas personas aplaudieron su energía, mientras que otras advirtieron que no era bueno para el bebé.

Entonces, ¿por qué hizo esto Keane? ¿Y está bien correr 26.2 millas (siete veces) durante el embarazo?

Keane y su esposo comenzaron a intentar tener un bebé después de casarse el año pasado. “Supuse que mi camino hacia el embarazo iba a ser largo”, dijo Keane, una enfermera especializada y consultora de salud que también es una ávida corredora.

Se inscribió en ocho maratones para 2026 y también planeaba correr una ultramaratón de 100 millas y su primer Ironman, considerándolo como un “último hurra” antes de quedar embarazada, con suerte.

Pero, después de las maratones de Boston y Londres en abril, se sintió mal. Se hizo una prueba y se enteró de que tenía seis semanas de embarazo.

Habló con su esposo y con su médico, y decidió no correr ni la ultramaratón ni el Ironman. Pero aún quería completar las otras maratones que había planeado.

“Estaba muy nerviosa de hablar con mi doctor sobre eso”, dijo Keane.

Su médico la apoyó, dijo, siempre y cuando Keane comiera lo suficiente y se mantuviera hidratada, y no se esforzara más allá de lo que le permitieran los dolores abdominales o los calambres.

Keane dijo que su médico dudaba de que se sintiera con fuerzas para correr el Maratón de Nueva York a las 34 semanas de embarazo, pero no se opuso a la idea.

“Si te sientes lo suficientemente cómoda y no corres con demasiada intensidad, me parece totalmente bien”, recordó que le dijo su médico.

Esta no es la primera vez que Keane lleva su deporte al extremo. Cuando conoció a su esposo, Brian Innes, en 2022, se estaba entrenando para el World Marathon Challenge, que consiste en correr siete maratones en siete continentes en siete días.

Al principio, él pensó que debía haberla entendido mal. “Pensé: ‘En realidad no son siete maratones en siete días’”, dijo Innes. Keane no solo hizo precisamente eso, sino que fue la mujer más rápida en la competencia de 2023.

Keane comenzó a correr en la universidad en honor a su papá, un maratonista que falleció de cáncer de piel cuando ella tenía 13 años.

“Quería correr una maratón”, dijo Keane. “Así podría conmemorar su vida y todas sus carreras”.

Entonces se contagió del gusanillo del running. Ahora cuenta con 74 maratones en su haber , incluyendo ultramaratones y carreras de 100 millas. Correr se volvió importante para su salud mental y su identidad, dijo, especialmente durante la pandemia, cuando trabajaba en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York. “Era algo que hacía todos los días”, dijo.

Keane dijo que se alegraba de que la reacción del público ante el hecho de que corriera en su octavo mes de embarazo hubiera sido, en general, positiva, aunque sabía que también habría algunas críticas.

“Muchos corredores reciben ese tipo de comentarios”, dijo Margie Davenport, una científica especializada en ejercicio físico de la Universidad de Alberta que ha estudiado el correr de larga distancia y el entrenamiento con pesas durante el embarazo. “La gente no se da cuenta de que la investigación ha cambiado mucho”.

Ella y sus colegas han analizado el correr de larga distancia y el ejercicio intenso durante el embarazo, incluyendo tanto encuestas a gran escala como un estudio de caso individual de una ultramaratonista. Se descubrió que hacer ejercicio durante más del doble de lo que indican las pautas actuales —150 minutos a la semana durante el embarazo— reduce el riesgo de complicaciones en el parto y no tiene un impacto negativo en los bebés . “Nuestros datos demuestran que es bastante seguro y que es beneficioso para esas personas”, dijo Davenport.

Agregó que correr, especialmente maratones, durante el embarazo no es para todas las personas, y que las mujeres embarazadas deben consultar con sus médicos sobre su rutina de ejercicio.

A muchas mujeres se les solía decir que redujeran el ejercicio durante el embarazo o incluso que dejaran de moverse por completo y se mantuvieran en reposo en cama si tenían ciertas complicaciones. Si bien todavía hay casos en los que los médicos aconsejan a las mujeres que se tomen las cosas con calma, se ha descubierto que el ejercicio es beneficioso tanto para las mujeres embarazadas como para sus bebés.

Investigaciones recientes han revelado que hacer ejercicio durante el embarazo se asoció con una reducción del 50 por ciento en el riesgo de diabetes gestacional y una reducción del 40 por ciento en el riesgo de preeclampsia. El ejercicio también disminuyó el riesgo de depresión durante el embarazo. “Las mujeres embarazadas son increíblemente resilientes”, dijo Davenport. “Y muchas de las restricciones que se les han impuesto se han debido a la falta de investigación”.

Trent Stellingwerff, director de investigación del Women’s Health Sports & Performance Institute, dijo que se interesó en el tema no solo como científico, sino también como esposo cuando su mujer, la corredora olímpica Hilary Stellingwerff, quedó embarazada.

“En general, en los últimos 10 años de investigación, diría que ha habido un cambio real en la forma de pensar: siempre y cuando las mujeres estén sanas y cuenten con la aprobación del médico, probablemente puedan hacer mucho más ejercicio de lo que creen”, dijo Stellingwerff. En su investigación con atletas de élite, incluso con un entrenamiento intenso, las participantes dieron a luz a bebés sanos.

Denise De Los Santos, ginecóloga y profesora asociada de obstetricia y ginecología en UT Health San Antonio, señaló en un correo electrónico que el ejercicio es importante para la salud física y mental, especialmente durante el período de gestación.

“El embarazo no significa automáticamente que tengas que dejar de hacer las actividades que te gustan, incluida correr”, dijo De Los Santos. “He tenido pacientes que eran corredoras de maratón y les fue muy bien”, agregó.

De Los Santos y otros especialistas hicieron hincapié en que las mujeres embarazadas, al igual que todas las personas, deben escuchar a su cuerpo y reducir la intensidad si se sienten cansadas o no se sienten bien.

“Especialmente en el caso de las atletas de alto rendimiento, existe la tendencia a superar los límites que el cuerpo cree que puede alcanzar y a esforzarse más”, señaló Elizabeth Langen, profesora de obstetricia y ginecología y de medicina materno-fetal en la Universidad de Michigan. “Pero sí animo a las personas que están embarazadas a que escuchen a su cuerpo, porque éste está haciendo mucho más de lo que hace en condiciones normales”.

Langen también señaló que, además de celebrar los logros de las mujeres embarazadas, es importante reconocer los desafíos. “Para algunas mujeres, los cambios físicos del embarazo realmente alteran lo que una puede hacer”, dijo Langen.

Para Keane, a medida que su barriga ha ido creciendo, las carreras largas se han vuelto más difíciles, según comentó. A veces, durante los entrenamientos, alternaba correr con caminar, o dividía las carreras largas en tres tramos más cortos a lo largo del día. Pero el día de la carrera, en el Maratón de Nueva York de la semana pasada, terminó en poco más de cuatro horas , con un promedio de aproximadamente 9 minutos y 30 segundos por milla.

“Creo que he aprendido y apreciado mucho más de lo que, en particular, es capaz de hacer el cuerpo de una mujer”, dijo.

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Fuente: La Nación