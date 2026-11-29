Un hombre de 43 años fue encontrado muerto en Ciénaga del Coro, en el norte de Córdoba , y la Justicia detuvo a su hermano como principal sospechoso. El hecho ocurrió el sábado por la noche en una casa ubicada sobre calle Pública de paraje El Pintado, en el departamento Minas.

Cerca de las 21:30, efectivos policiales y un servicio de emergencias llegaron a la propiedad y confirmaron el fallecimiento de Víctor Hugo Maldonado. En el lugar, los agentes secuestraron dos armas blancas como parte de las primeras medidas.

En el acceso a la casa, los investigadores identificaron a Daniel Maldonado , hermano de la víctima, de 50 años , quien se encontraba alcoholizado. Fuentes del caso confirmaron que fue detenido en el lugar.

Según trascendió, existían antecedentes de violencia familiar y lesiones entre ambos hermanos, lo que refuerza la hipótesis de un conflicto previo, de acuerdo a lo que informaron medios locales.

Daniel Maldonado quedó imputado como supuesto autor de homicidio simple y permanece a disposición de la Fiscalía de Cruz del Eje , que lleva adelante la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte.

La Justicia continúa con las tareas para reconstruir lo sucedido y definir el rol de cada protagonista. El caso generó conmoción en la localidad y se esperan avances en las próximas horas.

Fuente: TN