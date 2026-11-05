Contrató pintores para refaccionar su casa en Caballito, entraron a robar a la vivienda de al lado y deberá pagar $10 millones

Una pareja de Caballito sufrió un robo dentro de su propia casa mientras dos pintores trabajaban en la vivienda de al lado . Los hombres aprovecharon que estaban haciendo refacciones en la propiedad lindera, escalaron un muro, entraron por el techo de la cocina y se llevaron distintos objetos . Ahora, la Justicia ordenó que los responsables y el dueño que los había contratado paguen una indemnización de $10 millones .

El hecho ocurrió el 22 de octubre de 2021 y, según quedó acreditado en la causa, los trabajadores ingresaron a la propiedad de la pareja después de retirar parte del techo vidriado de la cocina . Una vez adentro, revisaron los ambientes y juntaron varios elementos de valor y dinero en efectivo .

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de un edificio cercano. Después de concretar el robo, los pintores escaparon por el mismo lugar por el que habían entrado y utilizaron un taxi para trasladar las pertenencias .

Entre los objetos denunciados por las víctimas había una notebook, una aspiradora, anteojos, zapatillas, un filtro de agua, un taladro, una cafetera, una valija, un parlante, ropa y dinero en efectivo.

Además de la pérdida de sus pertenencias, la pareja tuvo que afrontar los daños provocados en la vivienda , especialmente en el techo de vidrio de la cocina, que los ladrones retiraron para poder entrar.

El expediente penal avanzó ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 14 de la Capital Federal y terminó con la condena de los dos pintores por robo agravado por escalamiento . Esa resolución también tuvo peso en el juicio civil, donde se discutió quiénes debían hacerse cargo de la indemnización.

El propietario de la casa donde trabajaban los pintores sostuvo que no debía responder por el robo , porque el delito había sido cometido por los empleados por fuera de las tareas para las que habían sido contratados.

Sin embargo, la jueza del Juzgado Nacional en lo Civil N.º 70 rechazó ese argumento. Para fundamentar la decisión, aplicó el artículo 1753 del Código Civil y Comercial, que establece la responsabilidad del principal por los daños que causan las personas de las que se sirve para cumplir sus obligaciones , cuando esos hechos ocurren en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas.

En este caso, el tribunal consideró que la presencia de los trabajadores en la vivienda lindera y el acceso que tenían por su trabajo fueron factores que hicieron posible el robo . Por eso, determinó que el dueño también debía responder por los daños, aunque no hubiera participado directamente del delito.

La sentencia reconoció $6 millones por daño patrimonial , en concepto de los objetos robados y los daños materiales en la vivienda. A eso se sumaron otros $4 millones por daño moral , con una reparación de $2 millones para cada integrante de la pareja.

De esta manera, la condena llegó a los $10 millones , que deberán pagar de manera concurrente los dos autores del robo y el propietario de la vivienda donde trabajaban.

El fallo también dispuso que los condenados deberán afrontar las costas del proceso y los intereses correspondientes . La resolución estableció un plazo de diez días para cumplir con el pago, bajo apercibimiento de ejecución.

Fuente: TN