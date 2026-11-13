Contrapunto entre la ex canciller de Macri y diplomáticos por la candidatura a la ONU de Rafael Grossi

En un fuerte contrapunto, la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (Apsen) salió a respaldar la candidatura a del embajador argentino Rafael Grossi a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

El pronunciamiento adquiere una dimensión particular porque sucede al pronunciamiento de esta semana de la ex canciller de Mauricio Macri, Susana Malcorra, quien junto a más de treinta ex ministros de Relaciones Exteriores latinoamericanos, salió a respaldar la postulación a la Secretaría General de la ONU de la costarricense Rebeca Grynspan .

Es la segunda vez que Malcorra y el grupo de ex cancilleres salen con una postura que demuestra su rechazo a Grossi, con la ex ministra quien tiene diferencias del pasado. El contrapunto no deja de ser llamativo a nivel internacional porque es una argentina contra un argentino, lo que resultó, de mínima, poco habitual. Cayó mal debido a que es un compatriota.

Por su parte, el APSEN, también salió por segunda vez a ratificar a Grossi, que es un embajador de carrera, de larga trayectoria, y siguió siendo miembro del gremio a pesar de que después de abandonar su puesto como representante argentino del gobierno de Cristina Kirchner ante Austria, saltó a director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) , después de hacer carrera en este organismo y aspirar siempre al de secretario general de ONU.

Una vez más, un grupo de ex-Cancilleres de América Latina y el Caribe nos unimos para suscribir una carta abierta. Ha llegado el momento de converger en torno a la candidatura a #UNSG de @RGrynspan , quien ha obtenido el mayor respaldo en las consultas del Consejo de Seguridad.…

Por otra parte, el APSEN está identificado hoy con la administración libertaria -que no avanzó en sacarles a los diplomáticos el 30% de ganancias en lo que cobran cuando trabajan en misión en el exterior-. A su vez, su respaldo a Grossi -que sin duda tiene altos méritos para el puesto en la ONU- se vincula con que fue el gobierno de Javier Milei el que postuló a Grossi oficialmente.

"En nuestra anterior declaración pública, quienes hemos tenido el honor de conducir las relaciones exteriores de nuestros países expresamos nuestra convicción de que ha llegado el momento de que América Latina y el Caribe asuma la Secretaría General de las Naciones Unidas y de que, por primera vez en sus ocho décadas de historia, una mujer ocupe esa responsabilidad", empezó diciendo la carta que tuiteó Malcorra y que firman también conocidos ex cancilleres como Juan Gabriel Valdés, José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz, Ignacio Walker y Alberto van Kaveren, de Chile. También Jorge Castañeda, de México; María Angela Holguín y Carolina Barco, de Colombia. También Federico González y Eladio Loizaga, entre otros.

Malcorra es la única argentina y la letra del comunicado de esta semana dicen "dar un paso más" en un "contexto internacional marcado por profundas divisiones geopolíticas, múltiples conflictos y un creciente cuestionamiento al multilateralismo," expresaron su "respaldo a la candidatura de Rebeca Grynspan, presentada por Costa Rica, para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas". Para Malcorra y sus ex colegas, la ex vicepresidenta de Costa Rica tiene experiencia nacional, internacional y multilateral como ex Secretaría General Iberoamericana y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

La relación entre Grossi y Malcorra nunca fue buena. Uno de los antecedentes de esa distancia se remonta a la etapa en que el diplomático buscó avanzar en su candidatura para conducir el organismo nuclear, una aspiración que se cruzó con los intereses y movimientos de la entonces canciller.

Malcorra, que había competido por la Secretaría General de la ONU en 2016, durante su paso por la gobierno de Macri, conoce de primera mano las dificultades de una candidatura argentina para conducir Naciones Unidas, donde ella trabajó como jefa de Gabinete ex secretario general Ban ki moon, nacido en Corea.

Tras el comunicado de la ex ministra, que vive en España, es que el APSEN salió a expresar su "firme apoyo" a la candidatura de Grossi y destacó su trayectoria diplomática, su experiencia y su visión estratégica.

"Grossi cuenta con una extensa trayectoria diplomática, experiencia y visión estratégica que lo posicionan como un candidato de excelencia para guiar a las Naciones Unidas en un contexto de profundas transformaciones del escenario internacional", sostuvo la organización.

Con António Guterres próximo a concluir su segundo mandato el 31 de diciembre, el tiempo para alcanzar un acuerdo se acorta. Grossi conserva su lugar entre los candidatos con mayor respaldo, pero necesita algo más que los apoyos que pueda reunir en Washington y en América Latina: debe conseguir que ninguna de las cinco potencias con derecho a veto se oponga a su designación, lo que es difícil porque según los colores de las últimas votaciones.

En la octava votación del Consejo de Seguridad de la ONU para elegir al próximo secretario general, el diplomático argentino Rafael Grossi se mantuvo en el segundo lugar. Obtuvo nueve votos a favor, cuatro votos en contra y 2 abstenciones, manteniendo exactamente los mismos números de la ronda anterior .

Se estima que entre los que vetaron hay dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, lo que es un problema serio de afrontar. Uno de estos últimos sería Rusia porque la cancillería en Moscú ya lo ha criticado abiertamente. El otro podría ser China o Reino Unido, o entre estos una abstención. A Grossi lo apoya Donald Trump. Y en parte algunos de sus problemas, surgen de la cuestión Malvinas con los británicos, que es histórica -a Malcorra la vetó Londres- y también a la política exterior de Javier Milei.

Grynspan viene liderando las rondas y obtuvo 12 respaldos, tres rechazos y ninguna abstención, consolidándose en el primer puesto de la carrera.

Les siguen pero con menos chances, la embajador de Guyana ante la ONU; Carolyn Rodrigues Birkett; la vicecanciller de Emiratos Arabes, Lana Zaki Nusseibeh; y el diplomático turco Feridun Sinirlioğlu

El mecanismo de elección explica la dificultades. Para que el Consejo de Seguridad recomiende un candidato a la Asamblea General necesita reunir al menos nueve votos favorables y, sobre todo, no recibir un voto negativo de ninguno de los cinco miembros permanentes: Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia. Cualquiera de ellos puede bloquear una candidatura, independientemente de cuántos apoyos haya conseguido entre los otros diez integrantes del Consejo\.

La posición de Washington es otro elemento central\. La administración de Donald Trump ha sido señalada como un respaldo potencial para Grossi, aunque el presidente estadounidense todavía no formalizó públicamente su apoyo. La dificultad es que el eventual aval norteamericano no alcanza para garantizar su elección si Rusia, China, Reino Unido o Francia mantienen su oposición.

Fuente: Clarín