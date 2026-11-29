Un hombre de 51 años, con antecedente de viaje a México, fue confirmado como positivo de sarampión por el Laboratorio Nacional de Referencia de la Anlis “Dr. Carlos G. Malbrán”. La muestra fue enviada a ese centro por el Ministerio de Salud de Neuquén luego de identificar un caso sospechoso.

A raíz de la confirmación, se activó un protocolo de bloqueo epidemiológico y las autoridades sanitarias instan a la población a verificar su carnet y completar los esquemas con la vacuna triple viral.

La investigación epidemiológica comenzó el pasado 24 de noviembre cuando, a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, se notificó un caso sospechoso de sarampión en una persona de 51 años residente en la ciudad de Neuquén. El hombre había regresado el domingo 22 de noviembre de un viaje a Cancún, México . En el medio de su itinerario, el ciudadano había hecho escalas en Panamá y en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza .

El arribo a la Argentina se produjo el sábado 21 de noviembre a las 2 de la madrugada. Posteriormente, luego de permanecer aproximadamente 28 horas en Buenos Aires, viajó hacia la ciudad de Neuquén el domingo siguiente. Durante el vuelo hacia esa provincia patagónica, el hombre tuvo fiebre. El lunes 23, desarrolló exantema. “Todos los vuelos sucedieron dentro del periodo de contagiosidad”, alertó el Ministerio de Salud de la Nación.

Fuente: La Nación