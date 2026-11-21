Un dato llamativo de los últimos registros oficiales nacionales sobre enfermedades respiratorias es que el Covid pasó a ser, proporcionalmente, un tercio de los virus circulantes en bebés menores de seis meses . Los otros dos tercios se los llevan la Influenza y el VSR . El dato coincide con la aparición de una nueva variante más contagiosa del SARS-CoV-2 que, según pudo confirmar Clarín , ya llegó a la Argentina .

Se trata del linaje PJ.2.1 , descendiente de JN.1 , que ha sido designado como variante bajo vigilancia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) . Su prevalencia está aumentando a nivel mundial, impulsada en gran medida por detecciones en la región de las Américas, particularmente en Canadá y los Estados Unidos . En los últimos días también se registró casos en Brasil .

Se caracteriza por acumular un número elevado de modificaciones genéticas con respecto a su antecesora, en este caso 25, lo que la ubica en el grupo de las denominadas "variantes saltacionales", según datos de un trabajo publicado en la revista científica Journal o Infection.

En Argentina, los primeros casos conocidos de esta variante acaban de ser secuenciados por científicos del Laboratorio de Salud Pública , Área Genómica y Molecular de la Universidad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata . Llegaron tres muestras de internados en hospitales de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires , y en su totalidad correspondían a este nuevo linaje de Ómicron .

La buena noticia es que, según la OMS, en ensayos de laboratorio, los sueros de personas que recibieron vacunas adaptadas a las variantes dominantes anteriores, LP.8.1 y XFG (recordada como "Frankenstein"), lograron neutralizar a PJ.2.1 . En cuanto a la virulencia del nuevo patógeno, el organismo sanitario mundial señaló: “Los datos clínicos comparativos son insuficientes para determinar si PJ.2.1 está asociado con una mayor gravedad de la enfermedad”.

De los casos analizados en la Universidad de La Plata , dos muestras eran de bebés (uno de un mes y otro de dos meses) y el tercero, de un adulto de 58 años . Si bien los bebés menores de seis meses no se pueden ser vacunados, reciben los anticuerpos de sus madres durante el embarazo, lo que les permite estar protegidos los primeros meses de vida hasta que ya cuentan con la edad suficiente como para recibir de manera autónoma la primera dosis.

El Instituto Oswaldo Cruz , de Brasil, informó que en ese país fueron identificados casos de PJ.2.1 en Río de Janeiro , San Pablo , Espíritu Santo , Distrito Federal , Río Grande do Sul y Santa Catarina . Paola Resende, viróloga y miembro del Grupo Asesor Técnico de la OMS sobre la Evolución de los Virus, dice sobre esta cepa: “Posee mutaciones en su genoma que le confieren mayor afinidad con los receptores de nuestras células, lo que aumenta su transmisibilidad ”.

La experta confirmó que “si bien tiene una tasa de transmisibilidad más alta, las vacunas disponibles cubren esta variante y brindan protección contra ella”. La dos vacunas que hoy se encuentran a disposición del público en Argentina son la de ARN mensajero estadounidense, que ofrece el Estado de manera gratuita en los vacunatorios públicos, y la alternativa argentina de tecnología de subunidad proteica recombinante, bautizada ARVAC , que se consigue en las farmacias.

Los síntomas que provoca este nuevo linaje son los mismos que los de un resfrío común o una gripe: fiebre , tos , dolor de garganta y secreción nasal . Debido a que esta cepa tiene un mayor potencial de transmisibilidad, existe una probabilidad más alta de contagio y afectación en los grupos de riesgo , por lo que los expertos recomiendan que sobre todo ese grupo poblacional mantenga las vacunas al día. “Hay un aumento de casos leves, por ahora sin mayor gravedad en pediatría. En adultos pareciera ser algo de mayor gravedad”, dijo a Clarín Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

Roberto Debbag, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología, aseguró: “En las últimas tres semanas los casos definitivamente están subiendo. Conozco una familia en la que se contagiaron siete integrantes. Y constantemente estoy recibiendo a diario consultas por este tema. Tenemos incluso niños menores de seis meses internados con coinfección de Covid y VSR ”.

Sin embargo, hay una diferencia en cuanto a la prevención del Covid y el VSR. En los últimos meses la cobertura en embarazadas contra el virus sincicial respiratorio trepó ostensiblemente, para llegar al orden del 80 por ciento , mientras que en el caso del SARS-CoV-2 -señaló Debbag- está por debajo del 10 por ciento . “Las embarazadas pueden vacunarse contra el Covid en cualquier trimestre del embarazo”, explicó el infectólogo.

¿Quiénes más deberían vacunarse? El experto lo detalló: “los mayores de 65 años , una vez por año; mientras que los inmunosuprimidos , pulmonares graves o con cardiopatías severas deberían hacerlo cada seis meses ”. ¿Por qué hay tan baja adherencia hoy a la vacuna del Covid? Según Debbag, “históricamente se asoció con el tema de los efectos adversos , pero hoy existen vacunas muy seguras como la Novavax en Estados Unidos, o la ARVAC , en Argentina, que casi no tienen riesgo en ese sentido”.

Los casos están aumentando más allá de la zona metropolitana. En Formosa , por ejemplo, las autoridades sanitarias acaban de implementar nuevamente hisopados en hospitales y centros de salud para la realización de pruebas de PCR . Un memorándum oficial firmado por el ministro de Desarrollo Humano, Juan Carlos Atencia , fechado el 18 de noviembre , habla de “un incremento brusco” de los casos de Covid durante la última semana. Y recomienda el uso de barbijo para médicos y enfermeros durante la atención de pacientes.

Editor jefe de la sección Sociedad

Fuente: Clarín