La Conferencia Episcopal Argentina difundió este lunes una carta abierta , dirigida a los integrantes del Senado, para pedir que avancen con la aprobación de la Ley de Ludopatía , que podría perder estado parlamentario si no se trata antes de fin de mes. Los obispos manifestaron su " profunda preocupación ante el avance de esta problemática social ".

En una carta que retoma las palabras del papa León XIV en su reciente visita al país, la Conferencia Episcopal señaló que "hay decisiones que trascienden las circunstancias políticas y permanecen por el bien que fueron capaces de hacer". "El presente y el futuro de nuestros jóvenes nos reclaman hoy esa responsabilidad" , marcaron.

"Desde hace tiempo venimos advirtiendo, junto con numerosos sectores de nuestra sociedad, las graves consecuencias de la ludopatía y las apuestas en línea en la vida de niños, adolescentes y jóvenes . Detrás de esta realidad hay familias que sufren, deudas económicas crecientes, adicciones, vínculos que se deterioran y proyectos de vida que se frustran. En los casos más dolorosos, también aparecen la desesperación y el riesgo de suicidio", advirtió la Iglesia.

Y señalaron que esto "exige una respuesta urgente" , dado que el proyecto de ley para prevenir la ludopatía y regular los juegos de azar y apuestas en línea fue aprobado hace dos años por Diputados y todavía no se trató en el Senado. Es decir, en pocos días podría perder estado parlamentario y volver a cero.

"Les pedimos que el Senado asuma con urgencia su responsabilidad y avance en la aprobación del proyecto que ya cuenta con el respaldo de la Cámara de Diputados. La sociedad necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones ", sostuvieron los obispos.

Y marcaron que "la protección de nuestros niños, adolescentes y jóvenes no puede seguir esperando, ni quedar atrapada en dilaciones que terminen frustrando una respuesta legislativa necesaria. La gravedad de lo que está en juego no admite que el silencio o la falta de tratamiento se conviertan en una respuesta".

"No dejen morir este proyecto de ley" , pidieron desde la Iglesia. "Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes. Cuando está en juego la vida, la indiferencia y las postergaciones también tienen consecuencias", afirmaron.

Y cerraron, nuevamente parafraseando a León XIV: "Hoy tienen la oportunidad y la responsabilidad de dar una respuesta a nuestra sociedad. Porque la vida es un soplo, pero el bien que hacemos para cuidarla permanece ".

Empujada por la Iglesia y la oposición, la Ley de Ludopatía se metió en la agenda parlamentaria sobre el filo de las sesiones ordinarias.

Diputados aprobó un proyecto de prevención de la ludopatía en 2024, pero la Cámara Alta nunca la trató porque el oficialismo estaba en contra . Como prohíbe la publicidad de empresas de apuestas online, lo consideran demasiado restrictivo y planteaban que podía afectar libertades comerciales, publicidad privada y competencias provinciales sobre el juego.

Ahora, el problema es que si el Senado no lo vota antes del 30 de noviembre -cuando vence el período ordinario- el proyecto pierde estado parlamentario y la discusión tendría que empezar otra vez desde cero. A menos que el presidente Javier Milei lo agregue en el temario de extraordinarias.

Esta semana, aunque bloquearon el tratamiento sobre tablas en la sesión del jueves, todo el cuerpo se comprometió -y lo votaron por unanimidad- para que se debata en el recinto el jueves próximo: 26 de noviembre.

Sin embargo, los libertarios que presiden las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia convocaron a un plenario para discutirlo en comisión el día anterior.

Según pudo saber Clarín , el bloque libertario presentará ahí un nuevo texto, con un foco "intermedio" entre la media sanción aprobada en Diputados y el proyecto que mandó el Gobierno.

Si el jueves consiguen aprobar el texto modificado, el proyecto debe volver a Diputados para ser ratificado. Eso le daría al texto una sobrevida de un año más. Y de esa manera, además, el Senado le devolvería la "papa caliente" a los diputados y salvaría a Milei de la presión de tener que decidir si lo incorpora, o no, en extraordinarias.

Fuente: Clarín