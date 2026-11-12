Compraron una casa, encontraron graves fallas estructurales y la Justicia ordenó indemnizarlos con US$30.000

Una familia de la ciudad bonaerense de Tres Arroyos contrató la construcción de una casa de madera industrializada, pero lo que debía convertirse en su hogar terminó en un conflicto judicial. Poco después de recibir la propiedad, comenzaron a aparecer grietas, filtraciones y graves defectos estructurales que comprometían la seguridad de la vivienda.

El caso llegó al Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 1 de Tres Arroyos , que condenó a la maestra mayor de obras responsable del proyecto a pagar US$30.000, más intereses . La Justicia consideró acreditado que la construcción no reunía las condiciones mínimas de seguridad.

La historia comenzó en 2022 , cuando una mujer contrató a una maestra mayor de obras para construir una casa industrializada para su familia. El acuerdo establecía las características del inmueble, los materiales que debían utilizarse y los plazos de ejecución.

La casa fue entregada en junio de 2023 . Sin embargo, después de comenzar a habitarla, los propietarios advirtieron irregularidades que se fueron agravando con el paso de los meses. Entre los principales problemas denunciados se encontraban:

Ante la falta de soluciones, la propietaria inició una demanda contra la profesional encargada de la obra.

Durante el proceso judicial, especialistas en ingeniería y arquitectura inspeccionaron la propiedad para establecer el origen de los desperfectos. Los informes identificaron deficiencias graves en los elementos que sostenían la construcción .

También encontraron irregularidades en la platea de hormigón y problemas relacionados con las técnicas utilizadas durante la ejecución. Sin embargo, uno de los aspectos más preocupantes fue que los peritos advirtieron riesgo de colapso parcial de la estructura .

La profesional demandada rechazó su responsabilidad. Argumentó que los defectos podían relacionarse con un mantenimiento insuficiente, problemas en la base de hormigón y las condiciones climáticas .

Sin embargo, el juez descartó esos planteos y concluyó que los daños respondían a errores de diseño y ejecución. Además, el tribunal sostuvo que el bajo costo de una construcción no justifica incumplir las exigencias técnicas necesarias para garantizar su estabilidad.

Las pericias determinaron que reparar las deficiencias demandaría una inversión equivalente aproximadamente al 60% del costo de reconstruir completamente la vivienda .

Con esos antecedentes, el juzgado fijó una indemnización de US$30.000 para afrontar los perjuicios materiales, con intereses desde la entrega del inmueble hasta su efectivo pago.

En cambio, rechazó los reclamos por daño moral y gastos de alquiler de otra vivienda , debido a que no encontró pruebas suficientes para reconocerlos. Además, la sentencia también impuso las costas judiciales a la profesional demandada.

Fuente: TN