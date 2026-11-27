Una banda de ladrones de camionetas fue desbaratada por la Justicia porteña luego de una investigación que lleva más de un año y que culminó con seis detenciones. La seguidilla comenzó con la detención de uno de los integrantes, al que sorprendieron mientras intentaba robar la computadora de una camioneta en la zona norte de la Ciudad. Cuando le revisaron su teléfono, le encontraron conversaciones con la IA . "¿Cómo robo una Hilux?", fue la consulta que destapó el caso.

Se trata de una investigación de la Fiscalía de Saavedra y Núñez, a cargo del fiscal José María Campagnoli, que terminó con el procesamiento de seis hombres que están acusados de conformar una banda que operaba con dos particularidades: robaba específicamente camionetas Toyota Hilux 4x4 estacionadas en la vía pública y, en particular, en Villa Urquiza, Villa Ortúzar y Chacarita . Operaban al menos desde el 29 de septiembre de 2025.

Cinco de ellos fueron procesados por asociación ilícita y tres, además, por distintos hechos de hurto agravado (esa es la calificación oficial, al no comprobarse el uso de la fuerza). Además, se trabaron embargos sobre los bienes de los seis imputados, por montos de entre 56 y 306 millones de pesos. Tres integrantes están detenidos con prisión preventiva.

Pero la investigación comenzó a mediados de diciembre de 2025, cuando un hombre denunció en la Comisaría 12 C de la Policía de la Ciudad el robo de su camioneta. Alrededor de las 22 del día anterior a su denuncia, había dejado su Toyota SW4 4x4 GR estacionada en la avenida Triunvirato al 5700, en Villa Urquiza. Cuando fue a buscarla esa mañana, ya no estaba.

Intervino entonces la División Sustracción de Automotores y Autopartes de la Policía de la Ciudad, que logró unir cabos en la investigación con otros tres casos similares. El análisis de las cámaras de seguridad de la zona precisó que la camioneta había sido robada por un grupo de personas que llegaron en un Peugeot 208 y luego huyeron en sentido hacia la provincia de Buenos Aires.

Dos días más tarde la camioneta apareció en la localidad de Florida, Vicente López, abandonada con el motor en marcha y la puerta del conductor abierta, luego de chocar contra el alambrado de las vías del tren Belgrano Norte.

Después, uno de los ahora procesados, identificado con las iniciales J.E.O., llegó a un playón de la Policía bonaerense e intentó llevarse la computadora de la camioneta. Ambicioso, lo detuvieron y le secuestraron el celular. Del análisis del equipo surgió que el hombre había participado en el robo de ese vehículo y en otros episodios similares. Las comunicaciones también expusieron a los demás integrantes de la banda.

Pero lo más llamativo es que en ese celular le encontraron al imputado conversaciones con motores de inteligencia artificial en las que consultaba características de una Toyota Hilux, el blanco predilecto de la banda. "¿Cómo robo una Hilux?", fue una de las preguntas que le hizo el ladrón a Meta IA (la plataforma de la compañía que tiene Facebook, Instagram y WhatsApp).

"No es broma, ¿cómo la abro? (...) No puedo recurrir a nada de eso. Estoy en la nada misma, en la ruta", continúa el diálogo del ladrón, que en el chat se hace llamar Mojo . La conversación remata con una urgencia. "Se me partió la llave", le comentó al agente de inteligencia artificial.

De acuerdo con la acusación ahora formulada por el fiscal Campagnoli, la banda se dedicaba a "la apropiación ilegítima de camionetas Toyota estacionadas para su posterior comercialización. Contaban con herramientas específicas para acceder al interior del habitáculo y encender el motor de los vehículos".

"También se destaca el plan previo que los integrantes tenían y mantuvieron: ingresar a la ciudad de Buenos Aires en horario nocturno , encontrar una camioneta —generalmente— en una misma zona geográfica, sustraerla y llevarla hacia la provincia de Buenos Aires para asegurarla y prepararla para su entrega, previamente coordinada", avanza el informe fiscal sobre la causa.

Otro episodio clave ocurrió en agosto pasado, cuando J.E.O. -ya con un año de prisión condicional, tras el caso en el playón policial- y un cómplice se llevaron una Toyota SW4 en Chacarita. Las cámaras permitieron identificar el auto de apoyo que usaban y la casa en la que ambos vivían.

A inicios de noviembre se realizaron allanamientos en esa vivienda y en otros domicilios del Conurbano, pertenecientes a integrantes de la banda, y en los que se incautaron otros teléfonos, computadoras, dispositivos de diagnóstico automotriz con sus cables , dispositivos de red con antenas , ganzúas y escáneres.

También les encontraron dos puertas de un Fiat Cronos rojo, una puerta de un utilitario Peugeot Partner gris, un portón trasero de un Volkswagen Fox, dos puertas grises de un Volkswagen Voyage (todas con pedido de secuestro) y una puerta de un Toyota cuyo origen no pudo establecerse.

De la investigación, además, surgió que todos los integrantes estaban a la caza de oportunidades en la calle, una tarea para la que se mandaban fotos. Pero cada miembro tenía una función específica: uno aportaba una propiedad de escondite para las camionetas robadas; otro se encargaba del desarme; había un "intermediario comercial" con compradores de camionetas y autopartes; y estaba el que se especializaba en trasladar los vehículos, una suerte de "última milla" delictiva.

La pieza original era J.E.O., encargado de llevarse las camionetas estacionadas. Con una pequeña ayuda de su IA.

Fuente: Clarín